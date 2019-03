La giuria del concorso gastronomico si è riunita per decretare il vincitore

L’11 aprile la serata finale all’Istituto G.Fumagalli di Casatenovo con la lotteria e tanti premi

LECCO – Sta per volgere al termine l’edizione 2019 del concorso gastronomico 4 allievi per 4 piatti promosso dall’Associazione Cuochi di Lecco e Provincia in collaborazione con Confcommercio Lecco e Fipe. Oggi, giovedì, la giuria che ha valutato i menù proposti dai quattro istituti in gara (Fumagalli di Casatenovo, Clerici di Merate, Cfpa di Casargo e Aldo Moro di Valmadrera) si è riunita per decretare il vincitore del concorso.

L’11 aprile serata finale

‘L’ultimo atto’ sarà il prossimo 11 aprile all’Istituto G. Fumagalli di Casatenovo, da dove è iniziata la gara, con la cena finale e le premiazioni del miglior piatto da parte della giuria, composta dal presidente dell’Associazione Cuochi di Lecco e Provincia Vincenzo Di Bella, dal vice Claudio Prandi, dai consiglieri Anna Maria Schettini e Beatrice Bergamini e dai giornalisti Stefano Cassinelli (Il Giorno) e Lorenzo Colombo (LeccoNotizie.com).

Tanti premi in palio

Ma non solo. Diversi infatti i premi in palio, da quello alla miglior squadra a quello della miglior portata (per antipasto, primo, secondo e dessert), oltre che i tradizionali premi speciali. Non mancherà nemmeno la tradizionale lotteria a premi e molte altre sorprese. Appuntamento dunque all’11 aprile a Casatenovo per l’attesa serata finale del concorso 4 allievi per 4 piatti.

