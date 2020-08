A Ferragosto il Lombardia passa nel Lecchese, attenzione alla viabilità

La cronotabella con i passaggi in provincia di Lecco

Un articolato dispositivo di sicurezza è stato predisposto dalla Prefettura

LECCO – Sabato 15 agosto si terrà l’edizione 2020 de Il Lombardia, gara ciclistica internazionale per professionisti che attraverserà la provincia di Lecco nelle prime ore pomeridiane (dalle ore 14.50 circa alle ore 16.30 circa).

I ciclisti, in partenza da Bergamo e diretti all’arrivo a Como, entreranno nella provincia di Lecco a Brivio, attraversando i Comuni interessati dal percorso di gara fino a Cesana Brianza. A seguire, dopo un primo breve transito per la provincia di Como, la carovana percorrerà la SS583 a Onno (Oliveto Lario) prima della salita per il Ghisallo.

LA CRONOTABELLA CON L’ORARIO PREVISTO DEI PASSAGGI

“Un articolato dispositivo di sicurezza è stato predisposto in virtù delle analisi svolte nella seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura del 6 agosto e modulato, per i profili operativi, nella riunione del Tavolo Tecnico del Questore svoltasi nella giornata odierna – fanno sapere dalla Prefettura -. Tenuto conto anche dei flussi turistici e veicolari del Ferragosto, sarà impiegato un massivo ed integrato contingente di operatori della sicurezza, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’evento – sia sotto il profilo della safety che della security”.

Al passaggio della carovana dei ciclisti sarà sospesa la circolazione veicolare – in entrambi i sensi di marcia – sui tratti interessati dalla gara a partire dai 45 minuti precedenti il passaggio dei ciclisti, secondo il più veloce percorso.