A Pian Sciresa l’evento di orienteering Bic “Ci-Vivo”

L’appuntamento è per domenica 21 luglio, possono partecipare anche famiglie con bambini

A organizzarlo Comune di Malgrate, “Amici della Croce del Pian Sciresa”, Cooperativa Sineresi e Impresa Sociale Girasole

MALGRATE – Atteso l’evento dal titolo Bic “Ci-Vivo”. Si tratta di una manifestazione di orienteering dedicato agli appassionati di sport all’aria aperta e alle famiglie con bambini dai 6 ai 14 anni. L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra il Comune di Malgrate, il gruppo escursionisti “Amici della Croce del Pian Sciresa“, la cooperativa Sineresi e Impresa Sociale Girasole, all’interno del progetto “Benessere in comune”, promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia. L’appuntamento è per domenica 21 luglio.

La giornata inizierà alle ore 9 con il ritrovo presso la baita. Alle ore 10 prenderanno il via le attività di orienteering. I partecipanti, armati di mappa, avranno l’opportunità di esplorare la natura del Parco del Monte Barro a Pian Sciresa e di affrontare un percorso alla ricerca delle lanterne.

Le attività termineranno alle ore 12, con la possibilità di pranzare in loco previa prenotazione presso la Baita (da effettuare entro le ore 11.30 in loco). Infine, la giornata si concluderà con la premiazione alle ore 14.

In caso di maltempo, l’evento verrà rimandato a domenica 8 settembre, in accordo con i responsabili della Baita. Per garantire la migliore esperienza possibile, il numero massimo di partecipanti è limitato a 45 persone.

La partecipazione all’evento è gratuita ed è suggerita la prenotazione tramite il form disponibile al link: https://bit.ly/3zu80Ur.