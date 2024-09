A San Giovanni al via la Festa della Beata Vergine Addolorata

Quattro giorni di eventi dal 19 al 22 settembre

Momenti di celebrazione, ma anche musica, tornei sportivi, giochi, buon cibo

LECCO – Dal 19 al 22 settembre è in programma nel rione di San Giovanni la Festa compatronale della Beata Vergine Addolorata, quattro giorni di eventi che si svolgeranno tra la chiesa parrocchiale e l’oratorio di San Giovanni in via Don Invernizzi.

Musica, tornei sportivi, giochi, buon cibo, ma anche momenti di celebrazione. In particolare, nel pomeriggio di domenica, alle ore 17 vespro in chiesa parrocchiale; alle ore 17.15 processione per le vie del paese e alle ore 18 Santa Messa Solenne.