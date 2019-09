Air Show a Varenna. Attenzione, domenica cambia la viabilità sul lago

Attesi migliaia di visitatori, domenica senso unico da Bellano a Lierna

Le indicazioni della Questura per garantire sicurezza e ordine pubblico

VARENNA – L’esibizione acrobatica di aeromobili sul lago con le attesissime Frecce Tricolore del prossimo fine settimana, metterà alla prova la viabilità delle strade del lago. Per questo la questura ha deciso di intervenire con un piano viabilistico che modifica, in modo particolare domenica, la transitabilità delle principali vie di spostamento dei veicoli.

Secondo le stime della Questura, sabato è previsto l’arrivo a Varenna di circa 3 mila persone per assistere alle prove dell’Air Show, mentre per domenica (giornata in cui si svolgerà lo spettacolo vero e proprio, tra le 10.30 e le 12.30) dovrebbero raggiungere il lago tra gli 11 e i 15 mila visitatori.

In considerazione del provvedimento emesso dalla Provincia di Lecco che ha modificato, nella sola giornata del 29 settembre, la percorribilità al fine di ridurre gli inevitabili disagi derivanti dal notevole afflusso di spettatori, la Questura comunica che sulla sponda orientale sono state modifica le viabilità delle seguenti strade:

SP 72 – Chiusura dalle ore 9.00 alle ore 15.00 della corsia in direzione Nord dal chilometro 68+00 al chilometro 76+00. Senso unico da Bellano a Lierna. Ciò significa che l’accesso ai comuni di Varenna, Perledo, Vezio e a tutte le località collinari sopra Varenna avverrà esclusivamente da Bellano. La Sp 72 sarà percorribile in direzione nord esclusivamente tra Abbadia e le gallerie di Lierna.

dal chilometro 68+00 al chilometro 76+00. Senso unico da Bellano a Lierna. Ciò significa che l’accesso ai comuni di Varenna, Perledo, Vezio e a tutte le località collinari sopra Varenna avverrà esclusivamente da Bellano. La Sp 72 sarà percorribile in direzione nord esclusivamente tra Abbadia e le gallerie di Lierna. SP 65 – Strada per Esino Lario. Dalle ore 9.00 alle ore 15.00 percorribile solo in salita cioè da Varenna verso Esino fino a Regolo di Perledo.

L’unico accesso alla riva orientale da cui è possibile assistere all’evento è dalla Sp 62, che si imbocca all’uscita di Bellano, Km 75+000 della SS 36; durante il periodo di vigenza dell’ordinanza, gli utenti diretti a Varenna che erroneamente imboccheranno l’uscita di Abbadia Nord al Km 57, verranno invitati ad invertire la marcia prima di arrivare a Lierna, dove comunque non potrebbero proseguire per la chiusura della Sp. 72 in direzione Nord dal km 68.

Previsti forti rallentamenti

Agli interessati ad assistere all’esibizione, si raccomanda di anticipare la partenza in modo da limitare il congestionamento della strada tra Bellano e Lierna, che si presume possa raggiungere la massima intensità verso le ore 9.30 della domenica 29 settembre.

A partire dalle ore 8.30, avvisano dalla Questura, potrebbero inoltre verificarsi lunghi incolonnamenti all’uscita di Bellano della SS 36, sia in carreggiata Nord che in carreggiata Sud, dovuti alla scarsa portata della Sp 62 ed alla difficoltà di smaltire l’intenso traffico in arrivo verso Bellano e diretto verso Varenna una volta giunto sul lago.

Durante tutto lo svolgimento dello spettacolo di aeromobili saranno inibiti gli accessi alle aree di sosta comprese tra il Km 66+000 ed il Km 75+000, proprio per evitare pericolosi accumuli di auto parcheggiate che potrebbero nuocere alla sicurezza degli altri utenti in transito.

Si raccomanda a tutti gli utenti di procedere con particolare cautela soprattutto sulla Sp 72 che sarà prevedibilmente impegnata dal transito di veicoli ed anche dai pedoni che vorranno assistere all’evento. Ulteriore raccomandazione è quella, durante il transito, di ridurre al minimo l’impegno della carreggiata al fine di garantire il fluido scorrimento degli altri autoveicoli.

Anche dalla diligenza e dalla pazienza degli automobilisti in movimento dipenderà la buona riuscita dell’evento che impegnerà un cospicuo apparato di safety e security.