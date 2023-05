Airoldi e Muzzi, la dottoressa Angela Clerici Piovella festeggia 102 anni

La dottoressa Piovella è sta la pediatra dell’asilo nido del comune di Lecco

LECCO – La dottoressa Angela Clerici Piovella ha festeggiato ieri, 21 maggio, agli Istituti Airoldi e Muzzi i 102 anni. Da più di un anno ospite degli Istituti, è stata festeggiata da tutti i figli, dai nipoti, dalla vicepresidente Rosaria Bonacina e da tutto il personale di cura e dagli ospiti del primo piano della Residenza Medale.

Nata il 21 maggio 1921, Angela Clerici Piovella, laureata e specializzata in Pediatria all’Università di Pavia, ha esercitato per anni a Como. Nei primi anni Settanta si è trasferita a Lecco con il marito, professor Carlo Piovella, primario del reparto di medicina dell’Ospedale di Lecco. La dottoressa Piovella è sta la pediatra dell’asilo nido del comune di Lecco. Ha esercitato anche nei consultori pediatrici di Lecco e del territorio. Tanti i Lecchesi che l’hanno stimata e apprezzata per la sua professionalità e per la sua gentilezza.