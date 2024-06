Al Lecco Hostel la proiezione di ‘Gente di Fiume’ con Federmanager Lecco

La presentazione agli associati mercoledì sera

Il docu-film racconta l’imprenditoria lecchese nata lungo il corso del fiume Gerenzone

LECCO – Il Lecco Hostel di Corso Giacomo Matteotti Lecco teatro mercoledì sera della presentazione del film ‘Gente di fiume’, iniziativa di Federmanager Lecco in collaborazione con officina Gerenzone.

L’ associazione lecchese dei dirigenti ha voluto ripercorrere, con associati e simpatizzanti, alcuni spaccati di storia che raccontano con dovizia di dettaglio l’imprenditoria lecchese nata lungo il corso dello storico fiume. Non un semplice corso d’acqua, ma elemento che rappresenta la storia di Lecco e le aziende sorte sulle sue rive. Il film “Gente di fiume’ descrive il Gerenzone attraverso le voci dei suoi abitanti.

Il documentario è stato realizzato da Officina Gerenzone che, grazie ai suoi volontari, ha provveduto negli ultimi anni al restauro sonoro del film “Il Gerenzone” di Sofia Ceppi Badoni (1961).

Con la direzione del film-maker Federico Videtta, i volontari hanno raccolto, interviste inedite dei protagonisti della vita quotidiana e lavorativa lungo il fiume e preziosi materiali d’archivio, oltre a produrre musiche e immagini allo scopo di restituire alla città un racconto aggiornato sulla valle del Gerenzone di ieri e di oggi.

Al termine della serata, il presidente di Federmanager, Simone Chiappa, ha sottolineato l’importanza delle radici industriali lecchesi e il legame che esse avevano con il territorio, embrioni dello sviluppo di quello che oggi chiamiamo distretti. “Oggi, seppur in un contesto notevolmente diverso e delocalizzato in zone limitrofe alla città, permangono aziende familiari di successo che operano in mercati internazionali, aziende che affondano le proprie radici nell’ingegno e nel sacrificio di generazioni di imprenditori e lavoratori che li hanno preceduti” ha concluso Chiappa.