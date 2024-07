Al Politecnico torna ItLUG, l’esposizione dei lego. Il programma

Appuntamento il 3 e 4 agosto presso il Polo Territoriale di Lecco in via Previati

197 espositori presenti e tante attività per grandi e piccoli

LECCO – ItLUG Italian LEGO®Users Group, con il patrocinio del Comune di Lecco e in collaborazione con il Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e Univerlecco, propone la nuova edizione del tradizionale evento dedicato ai famosi mattoncini.

La manifestazione si terrà nuovamente nella sede del Politecnico di Via Previati a Lecco il prossimo 3-4 Agosto. Più di 4000 metri quadri dedicati all’esposizione di creazioni e riproduzioni di ogni genere, laboratori, attività per i ragazzi e un punto giochi per grandi e piccini. Sono 197 gli espositori, che provengono da tutta Italia e dall’estero (Germania, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito e Canada) per presentare costruzioni dalle tematiche più disparate che mai: mezzi tecnici, robot, castelli, treni, città, paesaggi invernali, collezioni e tanto altro ancora.

Oltre all’esposizione le attività confermate sono le seguenti:

– concorso CreActive dedicato a tutti i bambini dai 6 ai 13 anni, qui regolamento e form di iscrizione: https://lecco.itlug.org/concorso-creactive-2024/

– punto giochi Pick’N’Build per grandi e piccini

– area giochi Duplo® per i più piccoli

– montaggio mosaico con Fairy Bricks

– LEGO® SERIOUS PLAY®. Per genitori e figli, qui dettaglio e form di iscrizione: https://lecco.itlug.org/lego-serious-play-per-genitori-e-figli/

– Museo Vintage: una rassegna di rarità e reperti storici

– torneo di Sumo robotico (solo Domenica): https://www.youtube.com/watch?v=bOAsJ035hxU

– diorama comunitario cittadino: 25 espositori, 98 tra edifici modulari ed opere varie, 734 baseplate, 48 mt2 di superficie, 82 mt di materiale rotabile e 33 mt di strade

– alcuni espositori offriranno attività interattive presso il proprio stand

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://lecco.itlug.org/