Al Porticciolo 84 chiuso? “Solo un attimo di pausa, se tutto va bene ci saranno novità”

Lo chef dello storico ristorante di pesce, Fabrizio Ferrari, si trova in Corea del Sud per lavoro

Il locale chiuso temporaneamente per sei mesi: “Se tutto va bene ci saranno novità!”

LECCO – Il ristorante Al Porticciolo 84 chiuso? Solo per qualche mese. A rassicurare i clienti sono gli stessi gestori, lo chef Fabrizio Ferrari e la moglie Anna Valsecchi. Da qualche settimana lo storico (e stellato) ristorante di pesce a San Giovanni è chiuso, circostanza che ha spinto diversi affezionati clienti a chiedersi se l’attività fosse cessata o se si trattasse solo di un periodo.

Come spiegato dagli stessi gestori, nessuna serranda abbassata in via definitiva: “Da circa un anno Fabrizio si è spostato in Oriente, nello specifico in Corea del Sud, a Daejeon, dove insegna all’ Università di Woosong come professore nel dipartimento di Arti Culinarie e nel prestigioso Institut Paul Bocuse. Per via di questo suo impegno a tempo pieno e quindi nella prolungata impossibilità di essere presente tra le mura del Porticciolo, abbiamo deciso di prendere sei mesi sabbatici dopo di che valuteremo la situazione quando il contratto di Fabrizio giungerà al suo termine – ha spiegato Anna – per quanto riguarda il ristorante siamo coinvolti in un progetto interessante per il territorio Lecchese che però, per il momento, preferiamo mantenere riservato. Se tutto va bene ci saranno novità!”.