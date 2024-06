Al via l’edizione 2024 del Nameless Festival, tante le novità

Tre giorni di musica in cui, sui cinque palchi allestiti, si esibiranno oltre 100 artisti

Fumagalli: “Abbiamo lavorato tanto per rendere il Festival sempre più bello, sostenibile, attento all’ambiente, multigenere e aperto a tutti”

ANNONE – E’ tutto pronto per l’edizione 2024 del Nameless Festival, la numero dieci, che si terrà dal 14 al 16 giugno in località La Poncia, tra Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini. Cinque palchi sui quali si esibiranno a turno oltre 100 nomi di artisti del panorama musicale italiano ed internazionale, circa 30 mila gli spettatori attesi ogni giorno.

Numeri importanti, come sottolineato da Alberto Fugamalli, Ceo & Founder, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento avvenuta proprio presso l’area del festival dove sono in corso gli ultimissimi lavori per l’allestimento dei palchi e di tutte le infrastrutture: “Sarà un’edizione ricca di novità, abbiamo infatti deciso di mettere in campo tutti gli accorgimenti necessari per regalare un’esperienza unica a chi più di tutti se lo merita: il pubblico di Nameless. Purtroppo la pioggia ci ha messo ancora lo zampino, per motivi di fruibilità abbiamo deciso di annullare l’evento ‘105 Nameless Party’ in programma per domani, sera, giovedì, per i residenti: i prati devono asciugare in vista della tre giorni, con dispiacere abbiamo preso questa decisione ma intendiamo offrire ai residenti la possibilità di avere i biglietti per il Festival ad un prezzo ridotto. Comunicheremo al più presto le modalità di acquisto”.

Fumagalli ha ringraziato le autorità locali per il prezioso supporto nell’organizzazione del festival: “Ricordo ancora quando nel 2019 sono andato in Comune ad Annone a chiedere al sindaco ospitalità per organizzare qui il Festival, da subito ho ricevuto incoraggiamenti ed un concreto aiuto – ha detto Fumagalli – fondamentale anche il contributo delle forze dell’ordine, della Prefettura e del 118 che presidieranno l’area, un sentito ringraziamento a loro e a tutti i volontari che saranno impegnati per garantire sicurezza e divertimento a partecipanti”.

I saluti istituzionali

Alla presentazione erano presenti anche il nuovo sindaco di Annone di Brianza, Luca Marsigli, fresco di elezione, insieme all’ex primo cittadino Patrizio Sidoti e, in rappresentanza di Regione Lombardia, il Sottosegretario Mauro Piazza. “Il Nameless – ha detto Marsigli – si svolge in una cornice spettacolare, è un grande piacere per la nostra amministrazione supportare eventi come questo, avremo cura di mantenere i rapporti di collaborazione anche con altri enti che vogliano organizzare iniziative di intrattenimento”.

Il Sottosegretario Mauro Piazza ha rimarcato la natura di ‘moltiplicatore’ del Nameless Festival: “La ricaduta di questo evento sul territorio, in termini economici e turistici, è sotto gli occhi di tutti, Regione Lombardia supporta con convinzione i grandi eventi, mettendo a disposizione anche dei contributi. Il successo di questa manifestazione è un segnale che anche nella nostra Provincia si possono fare cose belle che richiamano persone da tutto il mondo. Qui i ragazzi possono divertirsi in maniera sicura, grazie dell’impegno e buon Nameless a tutti”.

Le novità

Entrando nel merito del festival, come detto, sarà un’edizione senza precedenti e ricca di novità, che ospiterà le performance su cinque palchi completamente rinnovati: JD Stage, Nameless Tent by Molinari, Live Stage by Garnier Fructis, Red Bull Unforeseen e Heineken The Offline Experience.

Nameless Festival conferma di essere un evento trasversale, capace di offrire una varietà musicale senza eguali, che spazia dall’elettronica al rap, dal pop alla latin music, accogliendo i gusti di ogni tipologia di pubblico e permettendo di scoprire nuovi artisti.

Aboliti i token per le consumazioni, i pagamenti saranno elettronici

Tante sono le novità che attendono i partecipanti. Il Festival, che ha sempre dato grandissima importanza al proprio pubblico, vero e proprio motore di miglioramento dal 2013 ad oggi, dopo essere stato il primo grande evento a introdurre il sistema dei token in Italia, ha scelto di abolirlo per consentire l’acquisto di prodotti e servizi in modo più facile e veloce attraverso il proprio smartwatch, smartphone o carta di pagamento. “Quella di diventare un Festival completamente cashless è stata un’idea al passo con i tempi, mossa dall’intenzione di ridurre al minimo le code, ed è stata realizzabile grazie alla partnership con Crédit Agricole Italia” ha detto Fumagalli.

Acqua e parcheggi gratuiti

Quest’anno, inoltre, l’acqua sarà distribuita gratuitamente all’interno dell’area attraverso apposite postazioni di erogazione con cui il pubblico potrà riempire le proprie borracce. Un nuovo importante passo all’interno di un percorso che mira a ridurre quanto più possibile il proprio impatto sul territorio. Altra novità di questa edizione sarà, infine, l’accesso gratuito alle aree parcheggio, ridisegnate al fine di migliorare la raggiungibilità dell’evento.

Radio 105, radio ufficiale del Nameless Festival, sarà presente sul posto con i propri talent e coinvolgerà, attraverso i propri canali on air e social, tutto il mondo 105.

Il programma

Passando ai protagonisti del Festival, gli artisti, tantissimi quelli che si alterneranno sui palchi.

Il JD Stage, il palco principale del Festival, ospiterà venerdì 14 giugno i Justice (che al Nameless terranno la loro unica data italiana), Boys Noize, Alesso, Benny Benassi, Il Pagante, EDMMARO e Albert Marzinotto.

Il Nameless Tent by Molinari, dedicato interamente alla musica dance ed elettronica, vedrà invece esibirsi: Marlon Hoffstadt, Luca Agnelli, Maddix, Bad Boombox, Cassö, Ahadadream, Greg Willen, Gino Ingrosso, Twolate e Shamanz.

Attesi sul Live Stage by Garnier Fructis, dove la musica pop e rap sono protagoniste, saranno Angelina Mango, Il Tre, CLARA, AVA, Slings, Vale Pain, Silent Bob & Sick Budd, Sally Cruz, Still Charles, Rocket Pengwin e SONOFILI.

La novità dell’edizione di quest’anno sarà l’aggiunta di un nuovo stage: il Red Bull Unforseen: uno spazio da 1000 mq che caratterizza i Festival più importanti al mondo e che finalmente torna in Italia con una line up dedicata, tra cui Hybrid Minds, Camo & Krooked, K Motionz, Koven, CK3 e Mother Inc, esperienze uniche e una ricca serie di sorprese tra cui un’esibizione speciale di Viki Gomez, atleta Red Bull e 3 volte campione mondiale di BMX Flatland.

Sabato 15 giugno sarà invece il turno, sul JD Stage, di deadmau5, Steve Angello, Chase & Status, Kenya Grace, Kungs, Eiffel 65, Pino D’Angiò, Rudeejay e Albert Marzinotto.

Le perfomance di Subtronics, Eptic, Wooli, EDMMARO, IMANU, HOL!, MILES, LEVEL UP, Estremo e Slimey faranno invece scatenare il pubblico del Nameless Tent by Molinari.

Il Live Stage by Garnier Fructis ospiterà le incredibili esibizioni di NASKA, Tony Boy, Boro, Diss Gacha, Bello Figo, Nello Taver, TY1, FUCKYOURCLIQUE, Random e Naive.

Sul Red Bull Unforeseen si alterneranno Claptone, Sam Divine, Low Steppa, Riva Starr, David Penn, SLVR, Reebs.

Degna conclusione del Festival la daranno, domenica 16 giugno, le performance di Hardwell, Dj Snake, Bizzarap, Annalisa, Merk & Kremont, PARISI, Damianito e Albert Marzinotto sul JD Stage.

Sul Nameless Tent by Molinari si esibiranno invece Testpilot, SIDEPIECE, Sammy Virji, Dombresky, Jazzy, Jersey, Oppidan, Ian Asher, Padma San e Powl.

Il Live Stage by Garnier Fructis vedrà scatenarsi Tony Effe, ANNA, Kid Yugi, Artie 5ive, Niky Savage, Nerissima Serpe + Papa V, Yung Snapp, Digital Astro, RRARI DAL TACCO, Suspect CB, ALDA e Sace & Wiser.

Ospiti del Red Bull Unforeseen saranno Roger Sanchez, The Shapeshifters, Melvo Baptiste, Yasmin, Katie Goodman, SMILE If You Can e Nich All Us.

Sul palco con Heineken senza cellulari, per un’esperienza offline

Ai quattro palchi principali si aggiunge anche l’Heineken The Offline Experience, frutto della partnership tra Nameless e Heineken, che inviterà i partecipanti a entrare nello stage lasciando fuori i propri cellulari, in modo da vivere un momento offline e riportare l’esperienza vissuta con gli amici all’unica connessione che conta davvero: quella umana. Per incentivare i partecipanti a ridurre l’utilizzo degli smartphone personali sarà inoltre presente un fotografo che catturerà i migliori momenti della serata; i consumatori potranno poi scaricare le foto scannerizzando un apposito QR code solo una volta che l’evento sarà concluso. Heineken, inoltre, ospiterà ogni giorno una selezione di “Offline Music Sessions” d’eccezione, in cui ascoltare artisti famosi e scoprire talenti emergenti.

L’Intrashttenistage

Quest’anno Nameless ha voluto anche dare voce al suo lato più irriverente e ironico con una collaborazione inedita in Italia, che ha portato alla creazione dell’Intrashttenistage, un’area nata dalla sinergia con Riccardo Mortelliti, founder della seguitissima pagina Intrashttenimento 2.0. Host d’eccezione sarà Sabetti (@sabwayroll), che accoglierà gli ospiti e artisti che si susseguiranno nel palco tra performance musicali – annunciate quelle di Ruggero de I Timidi, Gianni Drudi e Ken La Fen – e divertenti attività creative.

“Ci tengo a ringraziare dal profondo del cuore ogni persona che in queste dieci edizioni ha acquistato il biglietto e ha riposto fiducia in questo progetto, nel team e in me, perché è grazie a loro se negli anni abbiamo potuto concretizzare il folle sogno che avevamo da ragazzini e creare quello che è di fatto diventato un Festival sostenibile, attento all’ambiente, multigenere e aperto a tutti – ha concluso Fumagalli – tutta la fatica e il sudore spesi per organizzare ogni singola edizione vengono puntualmente ripagati quando vediamo la gente divertirsi, quando capiamo che la nostra passione per la musica viene condivisa dal pubblico. Ho sempre sperato di creare qualcosa di grande che potesse regalare gioia, libertà di essere se stessi, evasione e divertimento: Nameless è tutto questo e molto di più”.

La lineup (in ordine alfabetico)

VENERDI’ 14 GIUGNO

AHADADREAM – ALESSO – ANGELINA MANGO – AVA – BAD BOOMBOX – BENNY BENASSI – BOYS NOIZE – CAMO & KROOKED – CASSÖ – CLARA – EDMMARO – GREG WILLEN – HYBRID MINDS – IL PAGANTE – IL TRE – JUSTICE – K MOTIONZ – KOVEN – LUCA AGNELLI – MADDIX – MARLON HOFFSTADT – SALLY CRUZ – SILENT BOB & SICK BUDD – SLINGS – VALE PAIN ALBERT MARZINOTTO – DOCTUM – GINO INGROSSO – ROCKET PENGWIN – STILL CHARLES

SABATO 15 GIUGNO

BELLOFIGO – BORO – CHASE & STATUS DJ SET – CLAPTONE – DAVID PENN – DEADMAU5 – DISS GACHA – EDMMARO – EIFFEL 65 – EPTIC – HOL! – IMANU – KENYA GRACE LIVE – KUNGS – LEVEL UP – LOW STEPPA – MILES – NASKA LIVE – NELLO TAVER – PINO D’ANGIÒ – RIVA STARR – RUDEEJAY – SAM DIVINE – STEVE ANGELLO – SUBTRONICS – TONY BOY – WOOLI ALBERT MARZINOTTO – ESTREMO – FUCKYOURCLIQUE – RANDOM – REEBS – SLVR

DOMENICA 16 GIUGNO

ANNA – ANNALISA – ARTIE 5IVE – BIZARRAP – DAMIANITO – DIGITAL ASTRO – DJ SNAKE – DOMBRESKY – HARDWELL – IAN ASHER – JAZZY – JERSEY LIVE – KID YUGI – MELVO BAPTISTE – MERK & KREMONT – NERISSIMA SERPE + PAPA V – NIKY SAVAGE – OPPIDAN – PARISI LIVE – ROGER SANCHEZ – SAMMY VIRJI – SIDEPIECE – TESTPILOT – THE SHAPESHIFTERS – TONY EFFE – YASMIN – YUNG SNAPP

ALBERT MARZINOTTO – ALDA – KATIE GOODMAN – PADMA SAN – RRARI DAL TACCO – SUSPECT CB

