Allerta vento forte. A Lecco parchi chiusi anche il 24 dicembre

Parchi chiusi per garantire la sicurezza della popolazione

LECCO – Prosegue e si intensifica (da gialla ad arancione) l’allerta per vento forte diramata dalla Protezione Civile di Regione Lombardia. L’intensificazione del fenomeno, già rilevato nella giornata di ieri, continua a destare preoccupazione per la sicurezza dei cittadini. Di conseguenza, i parchi cittadini, che erano stati chiusi ieri (lunedì 23 dicembre), resteranno inaccessibili anche per tutta la giornata di oggi, martedì 24 dicembre.