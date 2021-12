Alta Valle: sabato letterine di Natale e tante soprese per i più piccoli

Casargo, Crandola e Margno con le rispettive Pro Loco si stanno preparando per riscoprire la magia di Natale

CASARGO – Un trenino polare, i giochi gonfiabili, una gustosa merenda, la consegna delle letterine a Babbo Natale e un pizzico di magia: ecco gli ingredienti che i comuni di Casargo, Crandola e Margno con le rispettive Pro Loco stanno preparando per riscoprire la magia di Natale insieme ai bimbi.

Per tutta la giornata di sabato sarà possibile salire su un vero trenino polare che farà la spola tra i tre comuni dell’Alta Valle, ad ogni fermata tante sorprese per i più piccoli, a partire dai giochi gonfiabili, presenti a Margno e Crandola, e gran finale al Parco delle Chiuse di Casargo dove i bimbi troveranno i loro beniamini Olaf e Frozen per la consegna della letterina a Babbo Natale che ritorna alla sua casetta.

Non mancano le idee in Alta Valle, come spiega Wilma Berera vicesindaco di Casargo e regista della manifestazione: “Quest’anno riproponiamo l’atteso appuntamento della consegna della letterina a Babbo Natale, abbiamo aggiunto altri momenti di aggregazione pensati per rendere la giornata ancora più coinvolgente. Un evento che vuole regalare ai bimbi e alle famiglie una giornata di spensieratezza e di atmosfera natalizia, che purtroppo anche quest’anno deve fare i conti con le problematiche che ben conosciamo”.

“Siamo molto soddisfatti di aver costruito un evento che coinvolgesse anche i Comuni di Crandola e Margno per un risultato unitario, e assieme alle tre Pro Loco, sempre pronte a dare il loro contribuito per il paese, speriamo di far vivere a tutti una bella giornata – prosegue Wilma Berera -. La neve caduta nei giorni scorsi non potrà che donare quel tocco di magia in più, vi aspettiamo a bordo!”