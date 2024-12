Anas mobilita 2.350 operatori per il traffico natalizio

La previsione di traffico per oggi, venerdì 20 dicembre, indica un incremento dell’8% rispetto alle ultime settimane. oltre 13 milioni di transiti attesi sulla rete Anas

LECCO – In vista delle festività natalizie, Anas (Gruppo FS) ha attivato un piano straordinario per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione lungo le sue strade e autostrade. Con oltre 2.350 operatori mobilitati, tra personale su strada, tecnici e addetti alle sale operative, l’obiettivo è quello di offrire un viaggio confortevole e senza intoppi per i milioni di italiani che si metteranno in viaggio in questo periodo.

“Come per l’esodo estivo, anche per le festività natalizie il nostro impegno è massimo – ha dichiarato l’AD di Anas, Aldo Isi – Squadre operative, tecnologie all’avanguardia e una vigilanza costante ci permettono di rispondere tempestivamente a ogni emergenza, anche in caso di maltempo”.

La previsione di traffico per oggi, venerdì 20 dicembre, indica un incremento dell’8% rispetto alle ultime settimane, con oltre 13 milioni di transiti attesi sulla rete Anas. Particolarmente trafficate saranno il Grande Raccordo Anulare, con oltre 1,5 milioni di passaggi, e arterie come la SS16 “Adriatica” e l’A2 “del Mediterraneo”. Lunedì 23 dicembre la crescita del traffico sarà più evidente al Nord, specialmente sulle strade di accesso alle località di montagna, come la SS26 “della Valle d’Aosta” e la SS51 “Alemagna”.

Per garantire un esodo sicuro, Anas ha rafforzato il piano neve con squadre attive 24 ore su 24, pronte a intervenire in caso di condizioni meteorologiche avverse. L’azienda invita i viaggiatori a consultare il sito ufficiale e l’app “VAI” per rimanere aggiornati in tempo reale sulla situazione del traffico. “Per un viaggio sicuro, ricordiamo l’importanza di comportamenti corretti alla guida. Guida e basta!” ha ribadito Isi.

Non mancano poi le misure per agevolare il traffico, come la sospensione dei mezzi pesanti nelle giornate del 22, 25 e 26 dicembre dalle 9:00 alle 22:00. L’azienda prevede anche una diminuzione del traffico durante i giorni di festa, con cali che arriveranno al -20% tra Natale e Santo Stefano e al -18% a Capodanno.

L’AD Isi ha sottolineato l’importanza della collaborazione con le Forze dell’Ordine e il Ministero delle Infrastrutture: “La sicurezza stradale è una priorità e passa da prevenzione, vigilanza e interventi tempestivi. Il nostro lavoro è al servizio dei cittadini per un Natale sereno e sicuro”.