In corso il raduno delle Penne Nere, quest’anno a Rimini

Tra gli alpini in adunata anche i gruppi di Lecco

LECCO – Si è conclusa domenica la quattro giorni della 93a Adunata Nazionale degli Alpini che si tiene a Rimini e San Marino. Un’adunata molto attesa dopo due due difficili anni della pandemia che hanno visto gli alpini in prima linea nel supporto alla cittadinanza e alle istituzioni.

Si tratta dell’ottava edizione dal 1920 ospitata dall’Emilia Romagna, di cui l’ultima, nove anni fa, a Piacenza: prima gli alpini hanno sfilato a Bologna (3 edizioni), Modena, Reggio Emilia e Parma.

A Rimini e San Marino, le penne nere hanno festeggiato un’altra grande ricorrenza, ovvero il 150° anniversario di fondazione del Corpo degli alpini, avvenuta a Napoli nel 1872.

La particolare solennità dell’occasione è stata sottolineata dalla presenza, per la prima volta, di tutte e 18 le Bandiere di guerra (più una di istituto) dei Reggimenti che dipendono oggi dal Comando Truppe Alpine dell’Esercito e che venerdì saranno accolte in sfilata nel centro storico di Rimini.

Circa 400 mila le presenze stimate in questa quatto giorni di adunata e tra le migliaia di alpini erano presenti anche i gruppi della provincia di Lecco che quest’anno, tra l’altro, festeggiano a loro volta il più importante degli anniversari, ovvero il centenario di fondazione della sezione di Lecco. Ad accompagnare i gruppi di Maggianico, Acquate e Bonacina c’era il presidente del consiglio comunale Roberto Nigriello.

Tantissimi i sindaci del Lecchese che non hanno voluto perdere l’appuntamento. Presente anche la presidente della Provincia Alessandra Hofmann, insieme ai colleghi primi cittadini e al gruppo degli alpini del suo Comune, Monticello Brianza. “E’ stata un’esperienza davvero emozionante sfilare insieme agli alpini alla adunata nazionale, questa volta in veste di Presidente provinciale. Sono felice anche per i molti sindaci presenti: essere con loro è stato un piccolo ringraziamento per la loro costante presenza. Per Lecco quest’anno poi è ancora più particolare visto i 100 anni fondazione sezione!” ha detto rivolgendo un sentito ringraziamento al presidente di sezione Marco Magni.