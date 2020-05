Ancora due successi per gli studenti dell’Istituto Badoni

Elisa Pomi e Andrea Viganò ottengono due importanti riconoscimenti

LECCO – Due successi di rilievo per gli studenti dell’Istituto Badoni di Lecco. Protagonisti sono stati Elisa Pomi, che ha vinto la fase regionale dei Giochi della Chimica, mentre il progetto di Andrea Viganò, che unisce Informatica e Matematica in un unico ambiente, è stato pubblicato sul sito Python Package Index (PyPI), principale archivio di pacchetti per il linguaggio di programmazione Python.

Due risultati eccellenti per gli studenti lecchesi, ma anche per lo stesso Istituto Badoni con i complimenti ad Elisa e Andrea giunti dal Dirigente Scolastico Angelo de Battista e dal corpo docenti.

Ed è proprio il dirigente scolastico a spiegare: “Quest’anno due studenti del nostro Istituto hanno ottenuto ottimi risultati: Elisa Pomi della 2^B Informatica, seguita in chimica dalla professoressa Arrigoni, ha vinto la fase regionale della classe A, mentre Figini Alessio di 2^B Elettrotecnica è arrivato settimo. Nonostante la particolare situazione di quest’anno, il nostro istituto ha attivato un corso di approfondimento tenuto dalla professoressa Maggioni che ha seguito gli studenti con lezioni sia in presenza che a distanza”.

Sempre a distanza, sabato 16 maggio 2020 si sono tenute le prove lombarde, contemporaneamente a tutta l’Italia, e gli studenti del Badoni hanno partecipato con impegno, piazzandosi tutti in buone posizioni sui 150 partecipanti, per categoria. Non è ancora chiaro come si svolgeranno le prove nazionali alle quali Elisa sarà invitata a partecipare.

Le premiazioni dei giochi regionali si terranno, presumibilmente, come gli scorsi anni, a fine settembre, quando verranno premiati i 10 studenti migliori di ogni classe di concorso.

Per quanto concerne il progetto “ACE” di Andrea Viganò, da pochi giorni è stato pubblicato sul sito Python Package Index (PyPI).

A parlare del progetto è lo stesso “badoniano”, 17enne, nuotatore agonista per la società Gestisport coop, nonché aspirante software developer.

“Fin da piccolo ho nutrito grande interesse per le discipline scientifiche. Da un anno circa ho orientato la mia attenzione al mondo dell’informatica e della programmazione, nel quale le mie conoscenze tecniche e la mia creatività hanno trovato terreno fertile – spiega – Il Progetto Ace è nato all’inizio del 2019 come un semplice progetto di informatica a scuola; il primo risultato è stata un’applicazione capace di risolvere equazioni e disequazioni matematiche anche piuttosto complesse, seppur con una serie di limitazioni. Il potenziale che esprimeva questo semplice programma e la mia passione per la materia mi hanno motivato a sviluppare ulteriormente il progetto. Il frutto dei successivi 15 mesi, tra analisi, aggiornamenti e modifiche, è un ‘ambiente di calcolo algebrico’, che in inglese suona Algebraic Calculation Environment , cioè ACE”

Ace è dunque il risultato di un lavoro tenace e ora costituisce una base d’appoggio a disposizione di tutti i programmatori, grazie alla quale è possibile estendere le potenzialità di un linguaggio di programmazione convenzionale nel campo delle funzioni polinomiali, dei numeri reali e dell’algebra in senso lato.

“Il pacchetto – conclude Andre – è visibile al link: https://pypi.org/project/acenv/ da dove è possibile installarlo, avere una serie di informazioni, tra le quali una documentazione scritta in inglese, relativa al pacchetto stesso e alle modalità d’utilizzo”.