Apre il nuovo Centro di Raccolta: “Un hub moderno per il recupero dei rifiuti”

Questa mattina il taglio del nastro inaugurale della nuova sede del servizio, trasferito da via Buozzi a via Don Ticozzi

Il centro sarà operativo da domani, martedì: “Prossimo step, il Centro del Riuso”

LECCO – Sarà ufficialmente operativo da domani, martedì 17 dicembre, il nuovo centro di raccolta comunale realizzato in via Don Ticozzi e inaugurato questa mattina. Il trasferimento e costruzione della nuova discarica (1,5 milioni di euro di cui oltre 1 milione finanziato dal Pnrr) si è reso necessario per via del cantiere Anas del Quarto Ponte che interesserà anche l’area in via Bruno Buozzi, dove sorgeva il centro di raccolta.

Il servizio si è trasferito non molto lontano, all’intersezione tra via Don Ticozzi e via Toscanini, nell’are dell’ex Cava Musolino (bene confiscato alla criminalità organizzata, ndr). A gestire il centro di raccolta sarà Silea.

Al taglio del nastro lunedì mattina erano presenti il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore Renata Zuffi (Ambiente), insieme alla presidente di Silea Spa Francesca Rota e ai rappresentanti dell’impresa DMC Costruzioni Srl di Brescia che ha realizzato i lavori.

Lavori che, come ha ricordato l’assessore Zuffi, si sono svolti in tempi record: “Il Centro di Raccolta è operativo ad appena 8 mesi dal bando, a riprova che quando si lavora bene insieme si può davvero fare la differenza – ha commentato – vorrei ringraziare il nostro Ufficio Ambiente e Silea per il lavoro svolto e per il costante e puntuale confronto oltre che l’impresa per aver eseguito le opere nei tempi stabiliti, nonostante qualche ritardo dovuto al maltempo dei mesi scorsi”.

Nel nuovo centro di raccolta si entra da va Toscanini per poi uscire su via Don Ticozzi: “Abbiamo progettato questo servizio in modo che fosse moderno e automatizzato, comprendendo anche le più recenti forme di differenziazione dei rifiuti, in una logica di economia circolare” ha spiegato Zuffi. Per accedere, basterà esibire la propria tessera sanitaria o anche il documento di identità al totem di ingresso ed indicare la tipologia di rifiuti da conferire. Per le prime settimane saranno presenti degli operatori aggiuntivi che supporteranno l’utenza, dando indicazioni. Dopo il taglio del nastro, presenti hanno potuto visitare il nuovo centro di raccolta, guidati dall’ing. Fabio Pilò di Silea.

“Grazie ai contributi Pnrr ottenuti da Silea – ha rimarcato la presidente Rota – 45 centri di raccolta del nostro territorio di stanno trasformando in moderni hub per il recupero dei rifiuti: ingressi ad accesso controllato con totem touch-screen, sistemi di pesature, impianti semaforici e di videosorveglianza, ma anche nuovi cassoni per il conferimento dei rifiuti e cartellonistica rinnovata. Il centro di Lecco avrà anche una piazzola di servizi attivi h24, ad utilizzo esclusivo delle utenze domestiche, dove conferire, secondo necessità (es. la partenza per le ferie, ndr) i rifiuti di casa. Insomma, siamo fieri e soddisfatti anche di questo intervento: la Provincia di Lecco è la terza per raccolta differenziata, vogliamo migliorare sempre di più”.

“Oggi inauguriamo l’80% di un progetto complessivo molto più lungimirante – ha ricordato il sindaco Mauto Gattinoni – il Centro di Raccolta infatti verrà completato, speriamo già entro il prossimo anno, dal Centro del Riuso, un luogo dove poter consegnare a nuova vita gli oggetti ancora utilizzabili e renderli così disponibili a chi ne ha bisogno”. Un progetto del valore di 587 mila euro (di cui 130 mila finanziati dal Pnrr, 114 mila da Fondazione Cariplo e 343 mila dal Comune di Lecco).

