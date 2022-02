La scelta della titolare Sara Ratti che ha creato un metodo per taglio e cura con prodotti naturali

“Perché i capelli ricci e mossi hanno le loro esigenze. Le nostre clienti sono entusiaste”

LECCO – Accesso consentito… ai soli ricci e mossi: “Non siamo ancora così esclusivi, ma presto lo saremo!” racconta con un sorriso Sara Ratti, titolare di ArricciaSpiccia, il salone di parrucchiere di via Salvatore Sassi a Lecco che negli ultimi anni si è specializzato in modo preminente nel trattamento dei capelli ricci e mossi.

Belli ma complicati, i capelli ricci sono d’indubbio fascino ma spesso chi li porta fatica non poco a gestire la propria acconciatura, finendo a volte per doverci rinunciare e passare ad un ‘liscio’ decisamente più malleabile. Lo sa bene anche Sara, parrucchiera di esperienza, che ha deciso di trovare un rimedio efficace per sé e per le proprie clienti:

“Ho aperto il mio primo salone all’età di 21 anni insieme ad una collega, in via Nazario Sauro, e da circa nove anni mi sono trasferita in via Sassi – racconta – La specializzazione sui capelli ricci è iniziata circa tre anni fa, per ricerca personale e perché molte clienti mi chiedevano delle soluzioni. Ho fatto degli studi approfonditi e ho concepito un metodo innovativo per il taglio e la cura del riccio”.

Da questi studi è nato l’ACM (ArricciaSpiccia Curly Method) così come è stato ideato dalla sua creatrice: “Niente ferri né stirature chimiche – spiega Sara – utilizziamo delle tecniche di manipolazione e prodotti biologici che aiutano nella gestione del riccio in un modo completamente naturale”.

Insieme a Sara c’è un team di tre professioniste (Chiara, Valeria e Marzia), ognuna con la propria specializzazione: “Molte delle clienti che riceviamo in salone ci raccontano di essere insoddisfatte delle loro precedenti esperienze, perché la scuola classica di parrucchiere insegna a tagliare sul liscio e quindi ad adattarti nel taglio sul riccio, ma capelli ricci e mossi hanno esigenze diverse – spiega Sara – ora invece vedi la soddisfazione nei loro occhi, tornano ad avere capelli belli e definiti, spesso come non li avevano mai visti prima”.

Un successo oltre i confini della città per il salone lecchese che oggi riceve clienti da tutta la Lombardia, grazie anche ad una buona promozione dell’attività tramite le pagine social, seguitissime per consigli e tutorial.

“Cerchiamo di dare delle indicazioni utili per la gestione dei propri capelli durante la quotidianità – aggiunge Sara – seguiteci, dunque, per saperne di più sul nostro metodo e avere i primi risultati da subito”.

CONTATTI

ArricciaSpiccia

Via S. Sassi, 24 Lecco (LC)

Tel. 0341 320048

arrispiccia_sf@hotmail.it

https://www.t0p.it/u9

Facebook_ ArricciaSpiccia

Instagram_ arricciaspiccia.new