Attivato a Lecco lo sportello contro il sovraindebitamento

Riparto: progetto sperimentale del Movimento Consumatori e Acli

“E’ il primo passo per evitare che chi si ritrova in queste situazioni si rivolga ai circuiti criminali”

LECCO – Riparto è un progetto sperimentale nazionale di inclusione sociale e finanziaria promosso dalle associazioni nazionali Movimento Consumatori e Acli, finalizzato ad offrire assistenza personalizzata ai singoli consumatori, alle famiglie e alle piccole imprese per affrontare concretamente la gestione del debito e delle situazioni di sovraindebitamento in un momento storico in cui gli effetti della crisi economica degli ultimi 15 anni, amplificati dall’emergenza sanitaria e dalla guerra in Ucraina con conseguente incremento dei costi energetici, hanno aumentato il livello di povertà della popolazione e quindi l’impossibilità per molti di poter far fronte agli impegni finanziari precedentemente assunti.

A Lecco il Movimento Consumatori, che già da anni gestisce un punto informativo su queste tematiche presso il Comune, ha messo a disposizione del territorio lecchese la propria esperienza e competenza per la prevenzione, la risoluzione e la ripartenza da situazioni di sovraindebitamento. Un pool di avvocati e personale di front office appositamente formato sono a disposizione di cittadini e microimprese per aiutarli a trovare soluzioni concrete per la programmazione e gestione dei debiti.

“Rivolgersi allo sportello Riparto – spiega Giampietro Tentori di Movimento Consumatori Lecco – è semplice, essendo sufficiente chiamare il Comune di Lecco. L’accesso allo sportello è completamente gratuito. I cittadini, le molte famiglie travolte dalla crisi che attanaglia il paese, le micro imprese che non dispongono di organizzazioni di categoria, possono chiedere di essere ascoltati per capire, insieme, quali soluzioni esistono per uscire dalla situazione di debito prima e di povertà poi in cui ci si è venuti a trovare”.

“Il contrasto al sovraindebitamento – dichiara Davide Agostoni, Presidente di Movimento Consumatori Lecco – è il primo passo per evitare che chi si ritrova in queste situazioni si rivolga ai circuiti criminali, all’usura e alla finanza informale. Con il nostro operato cerchiamo di ottenere, ove possibile, l’esdebitazione per una concreta ed effettiva ripartenza che assicuri cittadinanza sociale e inclusione finanziaria”.

Le attività del progetto sono finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il bando dedicato alle associazioni di promozione sociale. Per info e per richieste di consulenza rivolgersi anche a Movimento Consumatori Lecco 0341-365555 mail: lecco@movimentoconsumatori.it negli orari di apertura (lun. 16.00 – 19.00; mar. e merc. 15.30 – 18.30)