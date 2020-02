Belledo, messa a nuovo l’area cani. Festa con le associazioni

Taglio del nastro per l’area cani di via Mons. Polvara riqualificata

Associazioni animaliste insieme per l’inaugurazione

LECCO – Una richiesta avanzata dai cittadini e resa possibile da una raccolta fondi e dall’impegno dei volontari: l’area cani di via Mons. Polvara a Belledo è stata riaperta, ora finalmente funzionale ad accogliere i ‘quattro zampe’.

In città, si tratta di una delle poche zone verdi recintate dove poter lasciare i cani liberi dal guinzaglio e consentirne lo sgambamento.

“Prima che venisse chiusa dal Comune, versava in condizioni fatiscenti, le reti rotte e i cancelli non sicuri– ha ricordato Fabio Spatola, referente lecchese di Oipa ed educatore cinofilo di Siua – un comitato di cittadini mi ha contattato chiedendo di metterla in sicurezza e riaprire questo spazio. Come associazione abbiamo quindi deciso di affiancare i cittadini”.

E’ stata aperta una raccolta fondi che ha visto in campo i cittadini con Oipa e associazione Pro Parco, e attraverso quei fondi è stato acquistato il materiale necessario. E’ stato presentato il progetto al municipio, attraverso il regolamento dei beni comuni, e l’amministrazione comunale ha dato il via libera all’intervento.

Più grande e suddivisa in due spazi

Rispetto a come si presentava prima, l’area cani (situata nel parchetto di Belledo) è stata ampliata e suddivisa in due spazi distinti per cani di grande e piccola taglia. Inoltre sono stati installati dei nuovi cancelli, con un corridoio di sicurezza, per accedere alle due aree.

Domenica pomeriggio si è svolta l’inaugurazione a cui hanno partecipato le diverse associazioni animaliste che operano sul territorio (Oipa, Enpa, Lega Abolizione Caccia di Lecco, Pro parco nostri amici animali onlus, Freccia 45, Lega Antivivisezione Lecco, Amici Villaguzzi, Salto sogno animale).

Nel corso del pomeriggio sono state organizzate attività, dimostrazioni e tavoli informativi con la partecipazione de Cinofili Croce Rossa Italiana Cantù e della Scuola interazione uomo animale (Siua) con percorso mobility.

“E’ uno step importante per la cittadinanza nell’attenzione agli animali e in particolar modo ai cani, per creare spazi vivibili per loro e i loro padroni – ha commentato l’assessore all’Ambiente, Alessio Dossi – Sono contento di questa giornata che ha saputo riunire le tante associazioni che lavorano da anni sul territorio. E’ bello che c sia un momento di riconoscimento collettivo al loro ruolo”.