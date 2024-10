Il nuovo asilo nido di Bonacina prende forma. Tre sezioni per 30 bambini

Nei giorni scorsi la gettata per la realizzazione del solaio del primo piano

Previsto anche uno spazio a disposizione della comunità di Bonacina, accessibile in maniera indipendente

LECCO – Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido tra via Timavo e via Piloni, nel rione di Bonacina, dove un tempo sorgeva la scuola primaria. Si tratta della terza struttura comunale dedicata alla fascia 0-3 anni, finanziata grazie al Pnrr (1 milione di contributi sul costo totale di 1 milione 690 mila euro) e che ospiterà fino a 30 bambini suddivisi in tre sezioni, offrendo un importante supporto alle famiglie del rione, ma non solo.

Nei giorni scorsi è avvenuta la gettata per la realizzazione del solaio del primo piano dello stabile, in costruzione al posto della vecchia scuola elementare. “Il solaio – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi – prevede una sua costruzione con pannelli prefabbricati ‘predalle'”.

Al piano terra dello stabile troveranno spazio un’area ‘soggiorno’ e laboratorio per le tre sezioni (una per 6 lattanti e due per 12 bambini divezzi, ovvero 24/36 mesi). “Ogni sezione – aggiunge l’assessore – sarà autonoma nelle funzioni con aree per attività, riposo e servizi igienici. Al primo piano ci saranno l’aula per gli educatori, la cucina, i ripostigli, gli spogliatoi per il personale e uno spazio a disposizione della comunità di Bonacina, accessibile in maniera indipendente”.

Il termine dei lavori per il nuovo nido è previsto per l’inizio 2025: l’obiettivo è aprire il servizio per l’inizio del prossimo anno scolastico.