Buon week end: gli eventi del fine settimana lecchese 28-29 dicembre

LECCO – Finiti i banchetti di Natale e Santo Stefano è arrivato il momento di muoversi ed uscire un po’ di casa, che ne dite? Ecco alcuni eventi in programma in città e nei paesi in provincia.

A Lecco ci sono ancora la pista di pattinaggio e le luminarie.

A Barzio è in programma l’Agrinatale dove potrete partecipare a laboratori didattici, degustazione di prodotti tipici e e tanto altro! In biblioteca letture di Natale ad alta voce.

Per chi vuole un po’ di rock ‘n’roll sabato a Premana fino a notte fonda e al Mojito di Lecco i Born by chance

Domenica invece il 1° Steel tournment con la Pallavolo lecco Picco Pallavolo CBL, C.S. Alba Volley – Albese con Cassano e Volley Offanengo 2011.

Volete vedere qualche presepe? Siete ancora in tempo! A Calolziocorte i Presepi di carta

e a Garlate il presepe all’aperto

