Calolzio. Presto un nuovo T-Red in corso Dante: “In troppi passano col rosso”

In questi giorni i lavori per l’installazione di una nuova telecamera all’incrocio con via Galli

L’assessore uscente Luca Caremi: “Vogliamo rendere più sicuro un incrocio particolarmente delicato”

CALOLZIORTE – Sono in corso in questi giorni i lavori per l’installazione di un nuovo T-Red in corso Dante a Calolziocorte, il nuovo sistema di videosorveglianza controllerà l’incrocio semaforico tra corso Dante e via Galli, in centro città. Come per il T-Red installato in corso Europa qualche mese fa (1.319 sanzioni nel 2022), anche questa nuova telecamera vuole rendere più sicuro un incrocio particolarmente delicato.

“Anche alla luce di alcuni incidenti avvenuti nei mesi scorsi, abbiamo pensato di installare un T-Red anche all’incrocio tra via Galli e corso Dante per rilevare chi passa con il rosso lungo corso Dante in direzione Lecco – ha detto l’assessore uscente alla Polizia Locale (eletto in consiglio comunale anche per il prossimo quinquennio) Luca Caremi -. Purtroppo abbiamo notato che troppo spesso ci sono automobilisti che passano quando i pedoni attraversano, senza contare che poco più avanti ci sono la casa delle associazioni e un passaggio pedonale“.

Il sistema, che ha già ampiamente dimostrato di funzionare in corso Europa, verrà installato a breve anche in corso Dante: “Da parte dell’amministrazione, anche in questo caso, posso assicurare che faremo la giusta informazione prima dell’accensione della telecamera, verranno apposti tutti i cartelli necessari per avvisare gli automobilisti e ci sarà sicuramente un periodo di test – ha continuato Caremi -. Il principio è sempre lo stesso: rilevare i passaggi con il rosso pieno per rendere più sicuro un incrocio delicato esattamente come è stato fatto in corso Europa dove, a fronte delle sanzioni elevate, abbiamo avuto zero ricorsi e zero contestazioni“.

Ad occuparsi dell’istallazione del nuovo T-Red è la stessa società che contemporaneamente sta portando avanti (si attende il via libera da parte del Ministero) anche il discorso per creare una ZTL tra la rotonda di via Mazzini e la rotonda di via Padri Serviti per impedire definitivamente il passaggio dei mezzi pesanti in centro città.