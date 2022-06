Nuovo sito, restyling del logo e due video per raccontare un’attività presente sul territorio da 40 anni

“In questi anni non abbiamo valorizzato i nostri servizi nel modo giusto, e quindi abbiamo deciso di raccontare nuovamente il valore del nostro operato”

LECCO – Rinnovarsi nel segno della tradizione per aggiungere valore al territorio e

all’inclusione lavorativa di persone fragili. Questo l’obiettivo di un progetto avviato nell’ultimo anno dalla Cooperativa Duemani per adeguare la propria organizzazione ai cambiamenti del mercato e raccontare una realtà che guarda al futuro.

Per farlo la società ha pensato di modernizzare la sua immagine, costruendo un nuovo sito, effettuando un restyling del logo e realizzando due video per raccontare la storia di questa realtà, operativa da 40 anni, con l’aiuto di alcuni studenti del quarto anno del Corso per Operatore Grafico del Centro di Formazione Professionale di Lecco.

Nell’arco della sua vita la Cooperativa Duemani ha offerto un’occasione lavorativa a 1.600 persone, collaborando con gli enti del territorio e numerose aziende private. Attualmente conta circa 100 lavoratori, organizzati in tre aree di attività che grazie alla formazione costante e sistematica sono in grado di attribuire un’alta qualità alle prestazione e al tempo stesso garantire affidabilità e puntualità.

La storia della Cooperativa

A dare vita al progetto della Cooperativa DUEMANI Don Mario Proserpio, parroco della Parrocchia del Caleotto, nel 1983.

Un’esperienza nata per occuparsi di inserimenti lavorativi e di includere socialmente le persone svantaggiate. Oggi accoglie, oltre ai soggetti che si trovano in situazioni sfavorevoli, anche coloro che si trovano in un momento di fragilità e persone normodotate che lavorano in cooperativa perché credono nel progetto. Le attività in cui tutti si impegnano con la massima cura e precisione sono provvedere alla manutenzione di giardini e parchi, sanificare un ufficio dopo che una persona è risultata positiva al Covid-19, organizzare traslochi, garantire assemblaggio, confezionamento ed insacchettatura conto terzi, eseguire la manutenzione dei campi da calcio, eseguire pulizie, tagliare alberi, trasportare persone o merci e molti altri servizi.

Si tratta di lavori dall’alto valore sociale: a differenza delle aziende profit, per la Cooperativa infatti il lavoro non rappresenta solo una fonte di sostentamento, ma un’occasione di socialità, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento progressivo in un contesto di normalità. Per ogni persona inserita la Cooperativa studia un progetto personalizzato. Le aziende private che scelgono di collaborare con DUEMANI, oltre

a sostenere la validità sociale della sua azione, possono adempiere agli obblighi della legge 68/99 previsti per l’assunzione di categorie protette.

Con il contributo di due soci volontari ed esperti di gestione aziendale, Maurizio Crippa, neo eletto nel Consiglio di Amministrazione, e Roberto Lunardelli, la DUEMANI ha inoltre attuato un progetto di analisi, sviluppo, formazione e riorganizzazione interna che ha permesso di focalizzare i punti di forza e debolezza della Cooperativa e individuare quindi progetti strategici e azioni di miglioramento da attuare nel breve e nel medio termine, con l’obiettivo di incrementare e differenziare la attività e i servizi offerti ai clienti.

“Sono molto contento di aver incrociato i destini della Cooperativa e di aver offerto, insieme all’amico Roberto Lunardelli, l’esperienza accumulata in tanti anni di attività in numerose aziende. La risposta è stata molto positiva e il lavoro svolto insieme ha liberato molte energie delle generazioni più giovani e sta permettendo di valorizzare tutto il loro potenziale. Il tutto con lo spirito e i valori che hanno da sempre contraddistinto la DUEMANI”, commenta Maurizio Crippa, Consigliere del Consiglio di Amministrazione DUEMANI e già direttore generale di associazioni di Confindustria.

Una nuova immagine per raccontarsi

Per raccontare tutto questo al territorio e per riprendere i contatti con chi già conosceva la

Cooperativa, la società ha chiesto l’aiuto di Francesca, Miriam, Sara, Simone e Riccardo, studenti del quarto anno del Corso per Operatore Grafico del Centro di Formazione Professionale di Lecco, per eseguire un restyling logo e del sito della DUEMANI (www.duemani.it).

Come risultato si è ottenuto un logo capace di riafferma con modernità gli elementi essenziali dell’identità della Cooperativa. Le due mani unite hanno una doppia valenza: in primo luogo richiamano il monte omonimo, cima minore fra le tante che circondano Lecco, che dà il nome alla cooperativa e simboleggia la sua missione, inoltre le mani racchiuse intorno al sole, da cui prende slancio una colomba, richiamano lo spirito di solidarietà e la capacità di far posto all’altro.

Rispetto al sito si è puntato sull’offrire un’immediata visione della Cooperativa, con la possibilità di approfondire l’insieme dei servizi per aree di attività e favorire la navigabilità. Infine, sono stati girati due video per facilitare la narrazione sull’essenza della DUEMANI, uno istituzionale e uno emozionale, che vede protagoniste le risorse umane.

In merito a questo cambio d’immagine si esprime Gaia Bolognini, Direttore da inizio anno della Cooperativa: “La cooperativa in questi anni non ha adeguatamente valorizzato i servizi che è in grado di fornire e quindi abbiamo deciso di raccontare nuovamente il doppio valore del nostro operato: promuovere le attività che sappiamo svolgere, dando al contempo un’opportunità a chi ne ha bisogno. DUEMANI è una cooperativa solida, un presidio prezioso del territorio lecchese, che ancora oggi offre lavoro a molte persone fragili o che si trovano temporaneamente in un momento di difficoltà È un privilegio lavorare con donne e uomini dal grande spessore umano, che non si vergognano delle proprie fragilità e che negli anni hanno saputo creare un luogo in cui ciascuno si sente apprezzato e valorizzato per le proprie competenze. DUEMANI è sinonimo soprattutto di lavoro di qualità, grazie alla flessibilità e alla professionalità sviluppate”.

Dice infine la sua sull’operato degli studenti coinvolti nel progetto Gabriele Marinoni, Direttore del Centro Formazione Professionale Consolida: “Per gli allievi del CFP raccogliere la sfida di offrire alla Cooperativa DUEMANI un prodotto grafico confacente alle aspettative di rilancio della propria immagine è stata un’esperienza entusiasmante. Come scuola professionale attenta alla crescita delle persone siamo sempre alla ricerca di progetti interessanti per qualificare la nostra offerta formativa: mettersi in ascolto del cliente per coglierne il bisogno e coinvolgerlo nella definizione puntuale della propria idea embrionale è l’aspetto più difficile e nel contempo stimolante per un operatore grafico in formazione. È quanto abbiamo cercato di fare anche cogliendo l’opportunità di un Concorso (premio innovazione ideaimpresa) promosso sul territorio dalla CCIAA ed a cui i nostri ragazzi hanno preso parte proprio presentando la riprogettazione del Sito Internet della Cooperativa DUEMANI.”

Per scoprire le attività della Cooperative consultare www.duemani.it.

