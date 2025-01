Cancro Primo Aiuto dona due carrozzine elettriche Trioway all’ospedale di Lecco

Stamattina, in aula magna, la consegna dei due dispositivi funzionali e all’avanguardia

Nel 30° dell’associazione, posizionata una targa per sottolineare la collaborazione con l’ospedale

LECCO – L’associazione Cancro Primo Aiuto ha consegnato questa mattina all’ospedale di Lecco due carrozzine elettriche Trioway. Un modello innovativo e funzionale, costruito da una delle aziende che sostengono l’associazione con un sistema all’avanguardia che consente di regolare la velocità in base alla necessità dell’utilizzatore. Un ulteriore valore aggiunto è la possibilità di impiegare la carrozzina in modalità intercambiabile: togliendo la parte motorizzata diventa una normalissima carrozzina standard.

La cerimonia di consegna si è svolta nell’aula magna dell’ospedale di Lecco alla presenza dell’amministratore delegato di Cancro Primo Aiuto Flavio Ferrari: “La nostra è una associazione del fare. Siamo collegati con 35 ospedali e questa rete ci consente di dare risposte immediate. Possiamo contare sul supporto di tante imprese e il nostro unico obiettivo è aiutare gli altri. Queste carrozzine sono frutto di un progetto nato con il Ministro Locatelli e sono realizzate da un’azienda legata a Cancro Primo Aiuto. Saranno immesse sul mercato quest’anno e il costo sarà di 1/4 rispetto a quanto offre il mercato. Probabilmente daremo parecchio fastidio, ma aiutare gli altri è l’unica cosa che ci interessa”.

Cancro Primo Aiuto che, tra le tante iniziative, sta sviluppando una serie di nuove tecnologie legate alla terapia del dolore e, anche in questo caso, il territorio di Lecco sarà protagonista con un progetto che coinvolge l’ospedale Mandic di Merate.

Il direttore generale Marco Trivelli ha rivolto un ringraziamento particolare ringraziamento a Cancro Primo Aiuto che ha seguito il nuovo ospedale Manzoni si da quando è nato 25 anni fa: “L’associazione ha compiuto 30 anni e questo ne indica la serietà e l’affidabilità. In questi 25 anni c’è stato un rapporto costante con l’ospedale di Lecco e non possiamo che essere grati per questa presenza. Vorremmo formalizzare questa cooperazione con una targa che verrà posizionata all’ingresso della struttura proprio come segno di gratitudine per quanto fatto in tutti questi anni”.

Presenti anche due imprenditori legati all’associazione, Antonio Bartesaghi e Lorenzo Riva: “Ho trovato in Cancro Primo Aiuto un’associazione travolgente – ha detto Bartesaghi – ma soprattutto capace di far diventare aiuto concreto il 99% di tutto quello che viene a disposizione”. “Ogni traguardo raggiunto mi rende orgoglioso di partecipare a questo grande progetto, ma soprattutto mi dà un grande senso di serenità – ha aggiunto Riva -. Spero che sempre più persone possano dare il loro contributo alla grande famiglia di Cancro Primo Aiuto”.

Alla consegna erano presenti anche il direttore sanitario del poliambulatorio di Seregno “Medica Etica” Salvatore Verzì, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il consigliere provinciale Antonio Pasquini e i consiglieri regionali Giacomo Zamperini e Gian Mario Fragomeli.