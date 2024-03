Cantonieri di Comunità: nuova settimana d’interventi in città

Tanto riordino del verde da parte degli operatori

Gli interventi nei rioni di Laorca e Bonacina. Rifatto il muro della scuola Infanzia Aquiloni

LECCO – Altra settimana di lavori per i Cantonieri di Comunità nella città di Lecco. In vicolo Cima ripulita l’area e preparata la nuova zona verde, nel parco E. Kennedy Shriver riparate alcune recinzioni vandalizzate.

Con i Cantonieri di Artimedia è stato effettuato il riordino di verde a Laorca in via padre Augusto, la scala del cimitero, via Crogno fino al cancello delle grotte, via Settala, piazza della Chiesa e via alla Grigna, mentre a Bonacina in via Galileo Galilei, via Torricelli e la zona del Labirinto, oltre che nella parte alta in via Timavo e via ai Monti.

Lato interventi del Comune di Lecco, si è agito sulla scuola Infanzia Aquiloni per evidenti fessurazioni sul muro. L’intervento ha visto il rifacimento del muro stesso.