Chiusura necessaria per consentire ad Anas di effettuare alcuni interventi di manutenzione

La strada è stata chiusa solamente in discesa, dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì

BALLABIO – Chiusa la nuova Lecco – Ballabio (SS36 dir) in discesa, direzione Lecco, per consentire all’Anas di effettuare alcuni interventi di manutenzione. Resta invece aperta la strada per chi sale da Lecco verso la Valsassina.

E’ stato pertanto deviato, dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì, il traffico che proviene dalla Valsassina in direzione verso Lecco, lungo la vecchia Lecco – Ballabio.

Inevitabili gli incolonnamenti e i rallentamenti dovuti ai mezzi pesanti che faticano a superare il budello stradale che si snoda tra i rioni di Laorca e San Giovanni.