Ciclabile di Rivabella, oltre alla nuova corsia un percorso per “allenare la mente”

Sulla nuova corsia della ciclabile verranno installati 4 totem bifacciali ‘per la stimolazione cognitiva’

L’opera sarà finanziata con il contributo di Regione Lombardia

LECCO – Un ‘percorso vita’ dedicato all’allenamento della mente lungo la nuova pista ciclabile di Rivabella: la Giunta Comunale ha approvato di recente il progetto esecutivo dell’intervento che prevede l’installazione di quattro totem bifacciali, per uno stanziamento complessivo di 19.800 mila euro.

“L’obiettivo del percorso – si legge nella delibera – è di aiutare a migliorare le facoltà mnemoniche, quindi il funzionamento della memoria nella vita di ogni giorno, e focalizzare l’attenzione sull’importanza di allenare la nostra mente, con esercizi che oltre al rallentamento dei disturbi cognitivi aiutano a ridurre i rischi di patologie, migliorando la qualità della vita”. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso di stimolazione cognitiva e di allenamento della mente attraverso l’installazione di cartellonistica volto a sostenere tre tipi di abilità: il ragionamento, il saper elaborare le informazioni dando in risposta frasi o azioni conseguenti, la memoria.

L’opera sarà finanziata con il contributo di Regione Lombardia per il cofinanziamento di interventi di rigenerazione urbana tra cui il percorso “vita” sul lungo lago. I totem saranno lungo il tracciato della nuova pista pedonale in progetto in corrispondenza delle quattro piazzole di sosta attrezzate con panchine e portabiciclette.