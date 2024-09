‘Compravendita Buygreen’, giovedì a Lecco una giornata dedicata

Al Palazzo delle Paure la seconda edizione del forum lecchese sulla politiche

Sui progetti e sui servizi di green procurement

LECCO – Il Comune di Lecco promuove la 2° edizione di “Compraverde Buygreen” in collaborazione con il Coordinamento Agende 21 locali italiane, Fondazione Ecosistemi e con la segreteria organizzativa di Layx Srl. Compraverde è un forum sulle politiche, sui progetti e sui servizi di green procurement. La giornata di lavoro, intitolata “Transizione ecologia e parità per un futuro sostenibile” troverà spazio al Palazzo delle Paure e prenderà il via alle 10 (con accreditamento dei partecipanti già dalle 9.30).

Interventi e confronti pensati per operatori del settore pubblico e del privato sui temi della rendicontazione di sostenibilità, due diligence ed Ecs (environmental, social, and governance), criteri sociali negli appalti, certificazione di genere, parità di genere nel Pnrr e nuove direttive Eu per la sostenibilità delle attività economiche, best practice in ambito di bilanci di sostenibilità e tutela del lavoro dignitoso negli appalti pubblici in Europa.

Così l’assessora all’Ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi: “Siamo alla seconda edizione del forum; con la prima abbiamo affrontato il tema dell’organizzazione sostenibile degli eventi pubblici, mentre quest’anno intendiamo approfondire i criteri Esg (ambientali, sociali e di governance) in ambito sociale e in particolare il miglioramento delle condizioni di lavoro e la parità di genere e di opportunità in termini d’inclusione e di bilancio di sostenibilità. I criteri Esg e la loro applicazione saranno oggetto nel pomeriggio di un corso di formazione aperto non solo ai dipendenti del Comune di Lecco, ma di tutti gli enti locali, il terzo settore e le aziende private interessate a un confronto con relatori ed esperti in materia.”

Allegato il programma dettagliato dei lavori. Per partecipare all’evento è necessario registrarsi a questo collegamento.