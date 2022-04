Con Anteas Lecco nonni a lezione di informatica

Sono previsti due livelli, uno base e uno avanzato

L’obiettivo è fornire anche agli anziani una padronanza digitale per abbattere la barriera informatica

LECCO – Alla scoperta del mondo digitale con Anteas Lecco. Sono infatti in partenza i percorsi formativi per aiutare gli anziani ad acquisire competenze digitali abbattendo così le barriere di conoscenza che costituiscono elementi di esclusione.

Le lezioni saranno a cura di qualificati docenti di informatica e comunicazione nel laboratorio di informatica dell’Istituto Superiore Statale “Fiocchi” di Lecco, nei martedì pomeriggio del prossimo mese di maggio (livello base dalle 14.30 alle 15.30, avanzato dalle 15.30 alle 16.30). E’ previsto anche l’intervento di un ispettore della Polizia di Stato, esperto di sicurezza informatica e di tutela della privacy in ambiente informatico.

I due corsi si svilupperanno in 5 lezioni ciascuno approfondendo numerosi argomenti: il corretto utilizzo delle diverse tecnologie, i nuovi mezzi di comunicazione, il mondo dei social, la sicurezza in rete, gli strumenti di e-commerce, i servizi digitali della pubblica amministrazione e della sanità, i servizi bancari on-line, il mondo dell’informazione e intrattenimento.

Si cercherà di favorire, fin dove possibile, l’aspetto pratico e operativo con il coinvolgimento personale e con piccole esercitazioni di gruppo, dopo una breve esposizione introduttiva degli argomenti. Ogni partecipante disporrà di un computer. Utile, anche se non indispensabile, avere a disposizione il proprio smartphone.

Il corso è riservato ai soci Anteas e ai tesserati FNP CISL; è possibile iscriversi fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per i non associati, è possibile aderire ad Anteas, all’inizio del corso.

Per iscriversi al corso è sufficiente compilare l’apposito modulo on-line sul sito www.anteaslecco.it sezione NEWS – Alla scoperta del mondo digitale.