Consegnate le cittadinanze civiche a 14 bambini: “Siete parte della comunità”

La cerimonia al Centro Civico Sandro Pertini lunedì sera

Il sindaco Gattinoni: “Lecco vi accoglie, vi apprezza e vi invita ad impegnarvi per contribuire alla crescita della nostra comunità”

LECCO – Un riconoscimento simbolico, fortemente voluto e sentito da parte del Comune di Lecco a tutti i bambini nati in Italia e residenti in città che non sono in possesso della cittadinanza italiana. Anche quest’anno l’amministrazione comunale, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, hanno consegnato le cittadinanze civiche.

La cerimonia si è svolta lunedì sera presso l’Auditorium del Centro Civico Sandro Pertini. Presenti il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, e l’Assessore alla Famiglia e ai Giovani Alessandra Durante.

“Con questo riconoscimento, che, ricordiamo, è solo simbolico, non corrisponde alla cittadinanza italiana, vogliamo dire forte e chiaro che per noi tutti i bambini di Lecco sono cittadini d’Italia e d’Europa – ha detto il sindaco – questa serata è un abbraccio con cui la città di Lecco vi accoglie, vi apprezza e vi invita anche ad impegnarvi al meglio per fare parte della comunità e contribuire alla sua crescita”.

14 le cittadinanze civiche consegnate dal sindaco e dall’assessore Durante ai bambini e alle loro famiglie. I premiati sono stati Ukai Noemi, El Bekary Asif, El Bekary Yassir, El Bekary Amir, Manea Sofia, Manea Xenia, Maiga Mahmoud e Maiga Youssouf, Meja Preciado, Turcanu Ilaria, Covali Stefania, Covali Stella, Alessia Linda e Abigali Elisa.

La cerimonia è stata accompagnata da alcuni intermezzi musicali eseguiti dagli allievi del Civico Istituto Musicale G.Zelioli di Lecco.

