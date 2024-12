Consorzio Consolida. Mercatini e laboratori per il periodo natalizio

Gli eventi si terranno il 10 e il 14 dicembre

Questi eventi offriranno alla cittadinanza l’opportunità di partecipare a iniziative che vedono protagonisti i giovani del Centro

LECCO – In occasione delle festività natalizie, il Centro di Formazione Professionale Consolida organizza due eventi speciali a Lecco: i mercatini di Natale e i laboratori artigianali. Questi eventi offriranno alla cittadinanza l’opportunità di partecipare a iniziative che vedono protagonisti i giovani del Centro, mettendo in risalto il loro impegno, la loro creatività e le loro creazioni artigianali.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 10 dicembre, dalle ore 17 alle 19, con l’inaugurazione del mercatino natalizio “Profumi e sapori del Natale. Scent of Xmas”. L’evento prenderà vita grazie alla collaborazione con la Scuola Primaria Enrico Toti.

Nel cortile della scuola, in via Olivieri 5 a Maggianico, è in programma un pomeriggio all’insegna della magia del Natale, arricchito da canti corali, tante proposte per regali solidali e una lotteria. Un’opportunità unica per scoprire le creazioni dei ragazzi, sostenere i loro progetti e immergersi in un’atmosfera festosa e di condivisione.

Sabato 14 dicembre, dalle ore 14 alle ore 18, torna l’evento “Segui la stella”, che si terrà presso la sede del CFP Consolida in via A. Grandi 28/a. Durante l’iniziativa, sarà possibile regalarsi stelle di Natale e altre piante di stagione, tutte coltivate dagli studenti del Corso agricolo del Centro, e scoprire i prodotti artigianali realizzati dagli allievi dei Corsi grafico e grafico PPD.

Un’occasione per fare un regalo solidare e originale, ma anche per apprezzare il lavoro e le competenze dei ragazzi che quotidianamente si formano per costruire il proprio futuro nel mondo del lavoro.

Durante l’evento, saranno attivi anche i laboratori di artigianato natalizio, pensati per coinvolgere bambini e famiglie. I laboratori, gestiti e guidati dagli insegnanti e dagli studenti del Centro, offriranno un’occasione unica di scambio di competenze, promuovendo la collaborazione e il piacere di creare insieme.

“Segui la stella è un appuntamento che per noi ha un grande valore – afferma Gabriele Marinoni, Direttore del CFP Consolida – è una vetrina importante per far conoscere il lavoro dei nostri allievi e per vedere come le loro creazioni vengono apprezzate dai cittadini lecchesi. Questo evento, che ogni anno cresce in partecipazione, è anche un’occasione formativa per i ragazzi, nella quale imparano a lavorare insieme, a valorizzare prodotti e competenze che presto saranno spese nel mondo del lavoro per cui si stanno preparando”.

Il mercatino natalizio “Segui la stella”, nato nel 2018, ha l’obiettivo di valorizzare le attività formative e il talento dei giovani del territorio, offrendo al contempo un forte segnale di apertura verso la comunità lecchese. Un evento che si configura come un’opportunità di condivisione e crescita, coinvolgendo tutti in un’esperienza di partecipazione e solidarietà.

L’iniziativa è organizzata dal CFP Consolida in collaborazione con il Consorzio Consolida e la Cooperativa Sociale Sineresi.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria del CFP Consolida all’indirizzo segreteria@cfplecco.it o chiamare il numero 0341 362051.