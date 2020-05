I dati di oggi: continua il calo dei ricoverati

Altri 95 decessi nelle ultime 24 ore

LECCO – Gli elementi positivi dei dati di oggi, 5 maggio, arrivano dal calo delle terapie intensive (-23), dal calo dei numeri dei pazienti ricoverati non in terapia intensiva (-213) e dal numero dei guariti. I dati, però, parlano anche di 500 nuovi contagi in Regione Lombardia, 11 di questi nella provincia di Lecco. 95 i decessi nelle ultime 24 ore che portano il totale a 14.389.