Coronavirus, 502 nuovi contagi in Lombardia. A Lecco +34

I dati di oggi, sabato 9 maggio

81.225 contagi in Lombardia, 85 decessi in un giorno

LECCO – 81.225 contagi in Regione Lombardia, 502 nuovi casi, 330 ricoveri in Terapia Intensiva (-70 rispetto a ieri) e 5.535 ricoveri non in TI (-167), 85 decessi.

Sono i dati relativi al contagio da Coronavirus diffusi oggi, sabato 9 maggio, da Regione Lombardia. Si conferma stabile il trend dei contagi, con la costante diminuzione dei ricoveri ospedalieri.

Nella nostra Provincia, Lecco, rispetto a ieri, venerdì, i nuovi casi segnalati sono 34. Il totale dei positivi è 2.482.