Coronavirus, stop alle feste private e stretta sulla movida. Verso le nuove regole

Il Governo lavora alle nuove regole per contrastare la diffusione del virus

Stretta su bar, ristoranti e movida, stop anche alle partite di calcetto e di altri sport a livello amatoriale

LECCO – Potrebbe essere firmato già domani, lunedì 12 ottobre, il nuovo Dpcm con le nuove regole anti Covid. A fronte di una crescita costante dei casi di contagio il Governo, su indicazioni del Comitato Scientifico, sta mettendo a punto in queste ore il decreto contenente le indicazioni per contrastare la diffusione del virus.

Attenzione alla movida

Le nuove regole riguardano in particolare la movida: si pensa così alla chiusura di bar e ristoranti a mezzanotte mentre dalle ore 21 sarà vietato sostare davanti ai locali, per evitare assembramenti. Le indicazioni riguardano anche la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici la cui capienza potrebbe essere ridotta dall’80 al 50%.

Giro di vite del Governo anche su feste ed eventi con un stretta sul numero dei partecipanti, ridotto a 30 persone massimo. I divieti, secondo alcune indiscrezioni, potrebbero riguardare anche gli incontri in casa.

Gli sport amatoriali

Si valuta anche di vietare le partite di calcetto, basket e altri sport di contatto a livello amatoriale. Il divieto, per ora, non tocca il livello dei professionisti ma in base all’evoluzione della curva dei contagi si rifletterà anche su questo.

Quarantena di 10 giorni

Inoltre, la quarantena potrebbe essere ridotta da 14 a 10 giorni: si sta infatti valutando la possibilità di consentire ai medici di base e ai pediatri di effettuare i test rapidi e sottoporre a tampone solo chi dovesse risultare positivo a questi, in modo da alleggerire le strutture sanitarie riducendo le code per i test e ‘razionalizzare’ l’isolamento dei pazienti.

Mascherina obbligatoria

Permane l’obbligo della mascherina, anche all’aperto. Nella serata di sabato il Viminale ha diffuso una circolare precisando che l’obbligo di indossare la mascherina è anche per chi svolge attività motoria (es. una passeggiata) mentre è possibile non indossarla durante l’attività sportiva (corsa, bici, etc..) all’aperto, ma occorre averla sempre con se quando si esce