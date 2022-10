Lo studio annuale pubblicato dal Sole 24 Ore sulla sicurezza nelle province italiane

Lecco a metà classifica. Si conferma il problema dei furti in abitazione e delle frodi sul web

LECCO – Sul podio, non certo gradito, ci sono Milano con Rimini e Torino, ovvero le province con il maggiore numero di denunce medie registrate per abitante nel 2021, mentre Lecco si conferma a metà della classifica, pur in peggioramento (-6,1%) rispetto all’anno precedente: è lo studio sulla criminalità pubblicato oggi dal Sole 24 Ore.

La provincia lecchese risulta 54esima, subito dietro a Caltanisetta e davanti a Teramo. A ‘spingere’ Lecco verso la parte alta della classifica è ancora una volta l’indicatore dei furti in casa, problema che da anni ormai attanaglia la provincia, e che la vede al 14esimo posto in Italia con una media di 317 denunce ogni 100 mila abitanti (1055 denunce in tutto).

Ancora di più pesano le denunce per truffe on line per le quali la provincia è 12esima in Italia con 607 denunce ogni 100 mila abitanti (in tutto 2 mila denunce).

Preoccupante anche il 25esimo posto per denunce di danneggiamento (1509 in tutto). Valori da metà classifica invece per quanto riguarda i furti in genere (51° posto, 3253 denunce), furti di autovetture (41°) e in esercizi commerciali (51°), così come per quanto riguarda le denunce di incendio (58°). Posizioni meno rilevati per gli altri reati.

Lecco, non immune al problema della criminalità organizzata, è al 59esimo posto per denuncia riguardanti il reato di associazione mafiosa.