De Agostini a Lecco presenta la sua nuova raccolta di figurine “GeoRanger”

Al Festival della Sostenibilità, venerdì ci sarà anche questa novità

De Agostini venerdì lancerà la sua nuova raccolta di figurine dedicata all’Italia

LECCO – In occasione del 1° Festival dell’Ambiente e della SOStenibilità di Lecco, venerdì 13 settembre il Vice Sindaco Francesca Bonacina e Alessandro Lenzi, Global Business Unit Director di De Agostini, presentano in anteprima l’album di figurine “GeoRanger – Missione Italia 2019”, un nuovo progetto che unisce educazione e divertimento per promuovere la cultura geografica tra i più giovani, stimolando il loro spirito ecologico per la tutela del nostro territorio.

Un progetto che, grazie a Clara Fusi, Assessore all’Istruzione, Formazione, Università e Ricerca, verrà distribuito nelle scuole elementari di Lecco e potrà essere usato come strumento didattico.

L’album, in edicola in tutta Italia dal 21 settembre 2019, viene presentato in anteprima nelle edicole di Lecco e dei comuni vicini già durante i 3 giorni del Festival e sarà possibile visionarlo allo stand di De Agostini presente in piazza XX Settembre, entrando così a far parte di questo “ecoviaggio” di 64 pagine alla scoperta delle meraviglie delle 20 regioni italiane, con 5 focus sulla flora e la fauna del nostro Paese, divisi per ambienti: Alpi, fiumi e laghi, boschi, macchia mediterranea, mari.