“Dona un quadro alla città”, un percorso d’arte contro la violenza di genere

Il progetto dell’Associazione Femminile Presente! è stato presentato la scorsa settimana in Comune

Quadri di artisti locali esposti nei luoghi di frequentazione quotidiana, per sensibilizzare sul tema della violenza di genere

LECCO – L’associazione Femminile Presente! lancia un’iniziativa artistica e sociale unica nel suo genere: “Dona un quadro alla città”, un progetto nato per sensibilizzare la comunità di Lecco sul tema della violenza di genere attraverso l’arte e l’emozione.

L’iniziativa prevede la creazione e l’esposizione di quadri realizzati da artisti locali, selezionati a titolo gratuito, che troveranno collocazione nei luoghi di frequentazione quotidiana, come le panetterie, distribuite nei vari quartieri della città. Tra gli artisti coinvolti spiccano dieci professionisti del territorio, tra cui Giuseppe Carrino, Antonella Ciceri e Lorena Olivieri, affiancati da tre studenti delle scuole superiori di Lecco, vincitori di un concorso organizzato con il supporto di Terziario Donna e della giurata Tiziana Rota.

L’obiettivo è di creare un’esperienza di impatto, capace di catturare l’attenzione dei cittadini e di stimolare riflessioni sul tema della violenza di genere, partendo da luoghi familiari e accessibili. Le opere saranno catalogate anche online, grazie a un link sul sito del Comune di Lecco. Oltre a fornire dettagli sull’artista, sul titolo e sul significato di ciascun quadro, la piattaforma guiderà cittadini e turisti lungo un vero e proprio itinerario d’arte. A suggello del progetto, un filmato mostrerà il processo creativo e organizzativo, documentando ogni fase fino alla collocazione finale delle opere.

Con il supporto di sponsor come Confindustria Lecco e Sondrio, Acinque Energie e il Comune di Lecco, il progetto dispone di un budget di 4.250 euro, integrato dall’associazione promotrice. Dovrebbe concludersi a novembre del prossimo anno con la consegna delle opere alle panetterie della città e con un evento pubblico rivolto alla cittadinanza.

“Dona un quadro alla città” non è solo un’iniziativa culturale, ma un invito a riflettere e agire contro ogni forma di violenza. Attraverso il linguaggio universale dell’arte, Femminile Presente! vuole creare un legame tra cittadini e tematiche sociali complesse, dando voce a un messaggio di solidarietà e consapevolezza – ha detto Irene Riva dell’associazione – un esempio virtuoso di collaborazione tra enti locali, scuole, associazioni e artisti, capace di lasciare un segno tangibile e duraturo nella comunità”.

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti anche l’assessore alla Cultura Simona Piazza e Renata Zuffi (Pari Opportunità): “Il progetto “Dona un quadro alla città” rappresenta un percorso di arte e riflessione contro la violenza di genere. Un sentito ringraziamento va a tutte le persone che hanno contribuito e contribuiranno, realizzando le opere che saranno esposte nei diversi quartieri della città, agli espositori e ai sostenitori, mentre un grazie speciale va a Femminile Presente!, che continua a promuovere con passione e determinazione la sensibilizzazione verso un tema di così grande importanza sociale” ha detto Piazza. Zuffi ha aggiunto: “Questo progetto, presentato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha l’ambizione di portare i temi della violenza di genere nei luoghi della vita quotidiana della nostra città tutti i giorni dell’anno e di farlo attraverso l’arte. L’arte in questo caso non è solo bellezza, ma anche e soprattutto denuncia e voce per chi voce non ha. Le opere donate, per stile e per provenienza così diverse, comunicheranno nel quotidiano, grazie alla disponibilità degli esercenti coinvolti, come il dramma della violenza contro le donne sia un tema che trascende i linguaggi e i contesti per divenire una scelta condivisa di civiltà”.