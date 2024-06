E’ iniziata la Maturità, gli studenti lecchesi alle prese con la prima prova

Pirandello e Ungaretti tra le tracce di Italiano

Oltre 500 mila gli studenti impegnati nell’Esame di Stato in tutta Italia

LECCO – Il conto alla rovescia si è chiuso alle 8.30 di questa mattina quando per oltre 500 mila studenti in tutta Italia è iniziato l’Esame di Stato. La prima prova scritta è quella di Italiano, comune a tutti i maturandi. Dopo giorni di ipotesi, svelate le tracce della Maturità 2024 (sette in totale, due di analisi del testo, 3 di testo argomentativo e 2 di tema d’attualità).

Per quanto riguarda l’analisi del testo le tracce scelte sono il brano di Luigi Pirandello ‘Quaderni di Serafino Gubbio Imperatore’ e la poesia di Giuseppe Ungaretti ‘Pellegrinaggio’.

Per il testo argomentativo, tre tracce: ‘Storia d’Europa’ di Giuseppe Galasso, l’importanza della Costituzione in un testo di Maria Agostina Cabiddu e ‘Riscoprire il silenzio’ della giornalista Nicoletta Polla-Mattiot.

Per il tema di attualità, infine, sono stati proposti agli studenti ‘Elogio dell’imperfezione’ di Rita Levi Montalcini e ‘Profili, selfie e blog’ di Maurizio Caminito.

Sei le ore di tempo complessive per consegnare l’elaborato, dopo di che i maturanti potranno tirare il primo sospiro di sollievo: la prima prova, è archiviata. Domani però, giovedì 20 giugno, si torna a scuola, per la seconda prova, che cambia a seconda dell’indirizzo scolastico. Greco al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”; Topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. Queste alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2024.

L’ultimo scoglio per gli studenti sarà la prova orale, un colloquio interdisciplinare che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Nel corso del colloquio, il candidato espone anche le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) e le competenze acquisite nell’ambito dell’Educazione civica.

A tutti i maturandi, un grosso in bocca al lupo!