Ecosistema Urbano 2024, Lecco è al 64° posto. La pagella

LECCO – Lecco al 64° posto nella classifica stilata da Ecosistema Urbano 2024, il rapporto di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sui 106 capoluoghi di provincia italiani per performance ambientali.

Il rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia si basa su 20 parametri che fotografano le performance ambientali di 106 città capoluogo in 5 macroaree: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente.

La pagella di Lecco

La posizione in classifica della nostra città è piuttosto bassa, seppur in recupero di ben 19 posizioni rispetto al risultato del 2023: 64° posto con un punteggio finale di 54,59%. Da segnalare il buon posizionamento (16° posto) per quanto riguarda la concentrazione di Pm10 nell’aria (concentrazione media in ug/mc – media dei valori medi annui pari al 18,2), e, per quanto riguarda la macroarea rifiuti, il 29° posto per la raccolta differenziata (73,3% dei rifiuti differenziati sul totale prodotto) e il 39° per i rifiuti prodotti (produzione annua pro capite 474,3 kg) . Sul fronte acqua, 89° posto per consumi idrici (167,1 litri per abitante) e 55° posto per dispersione della rete idrica (34,8% di differenza percentuale tra acqua immessa in rete e consumata per usi civili, industriali, agricoli).

Per quanto riguarda la mobilità, Lecco è al 18° posto per il tasso di motorizzazione (62 auto circolanti ogni 100 abitanti), 57° per offerta di trasporto pubblico (20,9 km percorsi annualmente dal complesso delle vetture divisi per abitanti) e 34° per piste ciclabili (14 metri ogni 100 abitanti). Infine, l’ambiente: 24° posto per uso efficiente del suolo e 30° posto nel trend di consumo del suolo. 84° posto per il verde totale (15,9 mq per abitante), 73° per gli alberi ( 12,1 alberi ogni 100mila abitanti in aree di proprietà pubblica) e 77° per le isole pedonali (13,8 mq per abitante).

Reggio Emilia Migliore città

La migliore città è Reggio Emilia, al 1° posto con un punteggio pari a 80,66%. Le città con le migliori performance si concentrano al nord mentre centro e sud della Penisola faticano a tenere il passo. L’Emilia Romagna è la regione con più capoluoghi green nella top ten, Milano invece, capoluogo della Lombardia, si colloca al 56esimo posto in classifica con il 56,18%.