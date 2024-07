Falchi Lecco e La Goccia: insieme per la “Giornata col Sorriso”

Runner speciali i Falchi, come lo sono i coniugi Luigia e Sandro Morganti della ditta Kapriol Morganti main sponsor dell’ASD Falchi Lecco, così come speciali sono tutti i ragazzi e le ragazze dell’associazione La Goccia e chi li segue e sostiene.

La comitiva dopo aver raggiunto i Piani d’Erna in funivia, si è mossa alla volta della Croce del Pizzo d’Erna per la classica foto di gruppo e per godere del magnifico panorama sulla città di Lecco. Poi, divisi in due gruppi, si sono diretti al rifugio Marchett per il pranzo. Un gruppo ha percorso il Sentiero Natura, mentre l’altro ha imboccato la strada classica.

I ragazzi sono stati accompagnati dai Falchi, alcuni dei quali trasportati con le Joelette, speciali carrozzine fuori strada dotate di una sola ruota con sospensione e freno, tenute da due accompagnatori mediante appositi bracci anteriori e posteriori per facilitare il trasporto dei ragazzi con maggior difficoltà motorie.

Una volta al rifugio si è tenuto il pranzo con la giornata che è proseguita all’insegna del divertimento. Una giorno ancor più speciale quello di domenica, vissuto nel ricordo di Gianni Leoni, fondatore e presidente dell’associazione venuto a mancare lo scorso aprile.

“Sono giornate magnifiche, speciali, che fanno bene al cuore e all’anima. Stare con gli amici de’ La Goccia è sempre un piacere. Sono giornate indimenticabili. Un ringraziamento va anche a Emanuele Rota, accompagnatore di media montagna, che ci ha aiutato molto nell’organizzazione e nel recupero delle joelette”, commenta il presidente dei Falchi Filippo Ugolini.

Quest’anno, i Falchi hanno deciso di devolvere metà dell’incasso del Trofeo Adelfio Spreafico, celebre gara di corsa in montagna che si tiene il 25 aprile con partenza da Deviscio e arrivo al rifugio Marchett, all’associazione La Goccia. L’altra metà è stata destinata al Gruppo Impegno Missionario di San Giovanni (Gims), realtà a cui i Falchi sono legati da tempo. Inoltre, gli amici de La Goccia hanno voluto sostenere il Gims con un contributo volontario di 5 euro.

Anche quest’anno, l’evento ha confermato l’importanza della solidarietà e della condivisione, rendendo la giornata un’esperienza unica e preziosa per tutti i partecipanti.

Si ringraziano per le foto Andrea Grilli, Emanuele Rota e Ilari Corti