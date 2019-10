La Festa nasce negli USA ed è stata istituita in Italia nel 2005

Cade il 2 ottobre perché la Chiesa celebra gli ‘angeli custodi’

ERBA – Auguri a tutti i nonni, oggi è la loro festa! La ricorrenza, istituita nel 2005 in Italia con un’apposita legge, è stata celebrata anche da Google che per l’occasione ha creato un doodle con una coppia di anziani che giocano con i nipotini.

In Italia la Festa dei Nonni cade il 2 ottobre perché oggi la Chiesa Cattolica celebra gli ‘angeli custodi’ e i nonni, in fondo, sono proprio gli angeli custodi dell’infanzia. La festa per ricordare i nonni è stata istituita per la prima volta negli Stati Uniti. Dunque auguri a tutti i nonni e a tutte le nonne!