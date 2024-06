Festa del Piedibus in municipio: “Siete un esempio per i grandi”

Nel pomeriggio si è svolta anche la premiazione delle scuole primarie partecipanti al progetto Kids Go Green

Il Piedibus di Lecco coinvolge oltre 550 bambini che hanno effettuato durante l’anno scolastico oltre 56mila chilometri

LECCO – Nel cortile del municipio si è svolta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 giugno, la tradizionale festa di fine anno del Piedibus, con la premiazione delle scuole primarie partecipanti al progetto Kids Go Green. Il programma è cominciato con una gustosa merenda nel cortile del municipio di Lecco.

Presente l’assessore all’Ambiente, Trasporti, Mobilità e Pari Opportunità del Comune di Lecco Renata Zuffi che ha ricordato l’importanza dell’iniziativa del Piedibus: “Ciao bambini, siete bellissimi! E’ il terzo anno che vengo a questa festa e sono sempre molto felice perché siete un esempio per tutte le persone più grandi. Non tanto per i grandi che ci sono qui che sono i volontari che ci aiutano in questo progetto, ma per quelli più pigri di voi che non utilizzano la bicicletta o i mezzi pubblici”.

L’assessore ha poi voluto sentire direttamente dalla voce dei bambini perché il Piedibus è bello e, tra le tante risposte, i bambini hanno posto l’accento sulla sostenibilità e sulla possibilità di intrecciare relazioni e nuove amicizie. Ricordiamo che il Piedibus di Lecco coinvolge oltre 550 bambini che hanno effettuato durante l’anno scolastico oltre 56mila chilometri risparmiando oltre 10.000 kg di Co2.

