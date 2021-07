Il bilancio del bando promosso da Fondazione Comunitaria del Lecchese

Finanziati 48 dei 67 progetti presentati, stanziati oltre 400 mila euro di contributi

LECCO – Sono 67 i progetti complessivamente presentati sul Bando 2021.2 promosso dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese che sono stati oggetto di selezione da parte del Cda della Fondazione: deliberati contributi per 48 progetti di solidarietà sociale per un importo complessivo di 407.500 euro.

La quota maggiore di contributi è stata riservata quest’anno agli interventi di tutela e valorizzazione dei beni storici e artistici (14), prioritari nel presente Bando, per un totale assegnato di 202.500 euro.

I progetti prescelti di tipo socio-assistenziale sono stati 20 per 131.500 euro di stanziamento. Undici i progetti di promozione della cultura e dell’arte per un ammontare deliberato di 47.500, mentre 3 sono quelli di tutela ambientale pervenuti e ammessi a contributo per un totale di 26.000 euro.

L’elenco completo dei progetti selezionati sul Bandi 2021.2 è pubblicato sul sito WEB della Fondazione: www.fondazionelecco.org

Come di consueto, i contributi della Fondazione coprono solo sino al 50% del costo dei progetti.

Le organizzazioni interessate devono ora impegnarsi a sensibilizzare il territorio di competenza per raccogliere con donazioni le risorse necessarie a coprire la percentuale restante del costo, ciò che consentirà alla Fondazione l’erogazione effettiva del contributo a proprio carico.