Geometri, grande successo per gli open day del corso CAT

Più di 200 partecipanti agli Open day

“Gli Open day confermano l’interesse crescente verso la professione di geometra, in un territorio dinamico e ricco di opportunità”

LECCO – Grande successo per gli open day del corso CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) svolti nel mese di novembre, che hanno confermato l’incremento costante dell’interesse verso la figura professionale del geometra. Presso gli istituti Medardo Rosso (ex Bovara) di Lecco e Rota di Calolzio, i momenti di presentazione dei corsi CAT hanno attratto oltre 200 partecipanti, segnando un significativo aumento rispetto agli anni precedenti.

“La partecipazione è stata notevole, con oltre 150 persone al Medardo Rosso e circa 70 al Rota – commenta Piergiorgio Caspani, presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco – Si tratta di un risultato di grande soddisfazione, che attribuisco a diversi fattori. Sono convinto che il lavoro continuo e mirato del Collegio, in particolare sul fronte della promozione del corso CAT e della comunicazione delle numerose opportunità professionali che il titolo di studio offre, anche a livello locale, abbia avuto un ruolo determinante”.

Di grande rilievo anche l’iniziativa promossa dal Collegio, in collaborazione con la Fondazione Geometri, che offre agli studenti delle scuole medie i laboratori BAM. Questi laboratori, attraverso un approccio “ludico”, insegnano agli alunni come effettuare il rilievo della loro classe, avvicinandoli al mondo del disegno tecnico. Un’attività che si è rivelata efficace, come dimostrato dal fatto che alcuni studenti dei corsi CAT della provincia di Lecco provengono proprio da queste iniziative.

I tecnici sono sempre più richiesti e apprezzati, soprattutto in un contesto in cui l’offerta formativa e professionale si è progressivamente ridotta a causa di scelte scolastiche e lavorative differenti.

“La proposta formativa si è nel frattempo ampliata con l’avvio del corso di laurea TedCat (Tecnologie Digitali per le Costruzioni, l’Ambiente, il Territorio) presso l’Università di Pavia – aggiunge il presidente Caspani – Anche questa è un’opportunità sempre più apprezzata da ragazzi e famiglie, come dimostra il continuo aumento delle immatricolazioni, che quest’anno hanno raggiunto le 70 unità”.

Un percorso formativo interessante, poiché al termine degli otto anni complessivi (5 di CAT e 3 di TEDCAT), consente l’accesso diretto alla professione ordinistica, un traguardo che normalmente si raggiunge solo dopo 18 mesi di praticantato.

“L’andamento degli Open Day è di buon auspicio, per un territorio pur piccolo come quello della provincia di Lecco ma che economicamente e produttivamente è ricca e vivace. Un risultato che premia l’impegno anche dei rappresentanti del Collegio che negli incontri di novembre si sono messi a disposizione per incontrare alunni e famiglie ed illustrare loro la bontà di questa possibile scelta in relazione al futuro dei ragazzi” conclude Piergiorgio Caspani.