‘Giochiamo con il futuro’, alla De Amicis laboratorio con la prof.ssa Iannaccone

Appuntamento domani, venerdì 24 gennaio

Nell’ambito del progetto ‘I Venerdì alla De Amicis’

LECCO – Terzo appuntamento con la ricerca scientifica alla Scuola De Amicis, IC Falcone e Borsellino, Lecco 1. Venerdì 24 gennaio 2025, la prof.ssa Giuliana Iannaccone, Professore ordinario presso il Politecnico di Milano (Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito) proporrà un avvincente laboratorio agli alunni di tutte le classi che frequentano il Progetto “I Venerdì alla De Amicis”.

Il titolo, *Giochiamo con il futuro!*, parte dall’assioma che il futuro non si può prevedere: ma si può immaginare, esplorare e decidere se ci piace oppure no. E se ne troviamo uno che è il nostro preferito, possiamo prepararci a fare tutto quello che serve per raggiungerlo. “Attraverso un approccio metodologico della meta-disciplina dei Future Studies e ripensate a misura di bambino, andremo alla esplorazione creativa del futuro, per incoraggiare nei più giovani un’attitudine positiva verso le sfide che ci attendono, grazie anche all’uso delle nuove tecnologie”.