Giornata mondiale dei Rondoni: il 7 la passeggiata col naso all’insù

L’appuntamento è per venerdì 7 giugno alle 18

Si terrà un percorso a piedi di 2 km da Pescarenico al centro città, osservando l’acrobatico volo dei Rondoni

LECCO – I volontari del CROS Varenna, LIPU, Legambiente Lecco, WWF Lecco e Associazione Monte di Brianza organizzano una passeggiata in occasione della Giornata Mondiale dei Rondoni dal titolo “Una passeggiata col naso all’insù!”. Il 7 giugno di ogni anno, ricorre il Word Swift Day, ideata dall’Associazione “Swifts Without Frontiers e che si tiene dal 2019. L’appuntamento è per venerdì 7 giugno dalle ore 18 alle ore 20.

Si terrà un percorso a piedi di 2 km da Pescarenico al centro città, osservando l’acrobatico volo dei Rondoni. L’incontro vedrà l’accompagnamento di esperti per spiegare ai presenti la vita sempre in volo, i luoghi dove nidificano, i vantaggi che apporta la loro presenza in città e anche le difficoltà che stanno incontrando. Il ritrovo è alle ore 17.50 nei pressi di “Linee Lecco” in Piazza Bione numero 15 a Pescarenico. Il fine percorso sarà nei pressi della Basilica di S. Nicolò Lecco.

“I rondoni sono uccelli con una vita straordinaria quasi perennemente in volo, si posano solo per deporre le uova e allevare i pulcini, cioè un paio di mesi all’anno, sotto i coppi dei tetti dei nostri paesi. Volano agilissimi e senza sosta, attraversando interi continenti per due volte all’anno. Superano ostacoli mai finiti, per tornare al luogo dove sono nati e diventare a loro volta genitori. Ora ai rondoni serve il nostro aiuto: in Europa la loro popolazione sta drasticamente diminuendo. Impareremo a identificarli, ci lasceremo ‘pizzicare’ dalle loro affascinanti storie, per diventare anche noi loro sostenitori” spiega Lionello Bazzi di CROS Varenna.

E’ gradita l’iscrizione a questo link https://forms.gle/b6wZMMXdYLwxLuvX8

L’evento sarà annullato in caso di maltempo