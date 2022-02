Giovani educatori al lavoro con il percorso formativo del Consorzio Consolida

Creare un punto di incontro tra studio e lavoro

Il percorso vuole formare in situazione una nuova generazione di educatori

LECCO – Creare un punto di incontro tra studio e lavoro per i giovani educatori interessati ad operare sul territorio. È questo l’obiettivo del percorso formativo “Giovani educatori al lavoro”, promosso dal Consorzio Consolida in collaborazione con le cooperative socie e con il Dipartimento di Scienze umane per la formazione dell’Università degli studi Milano-Bicocca.

Si tratta di un percorso formativo-esperienziale gratuito rivolto a studenti o neo-laureati in Scienze dell’educazione, con un’età compresa tra i 20 e i 28 anni, che ha lo scopo di accompagnare giovani educatori e cooperatori all’interno di un sistema di welfare territoriale. Verranno affrontati temi indispensabili per lavorare all’interno dei servizi, quali la costituzione di gruppi di lavoro e l’esperienza del lavoro di équipe; oltre a proporre una riflessione generale su che cosa significa essere educatori nelle cooperative sociali e all’interno di reti comunitarie, analizzando anche le politiche sociali e gli orientamenti progettuali del territorio di riferimento.

“In questa fase ancora emergenziale, i bisogni sociali aumentano e si trasformano, così come le competenze richieste alle giovani generazioni di operatori sociali: l’educatore è sempre più immerso in sistemi complessi, nei quali il suo ruolo si gioca anche, e forse soprattutto, nella dimensione di rete – spiega Silvia Guffanti, referente dell’iniziativa per il Consorzio Consolida –. Il percorso, che coniuga lezioni frontali, sperimentazione personale e riflessione condivisa con ‘testimoni privilegiati’ del mondo dei servizi socio-educativi, ha lo scopo proprio di formare in situazione una nuova generazione di educatori fornendo loro i dati di cornice che permettono di lavorare per e con le persone e la comunità, all’interno del mondo cooperativo”.

Proprio per l’importanza che il focus territoriale ricopre all’interno di questa iniziativa, sono previste tre diverse edizioni del corso – una per il lecchese, una per il meratese e una per il milanese -, ciascuna delle quali si articolerà in sei incontri, in parte in presenza e in parte da remoto. Il calendario per gli incontri nel lecchese è il seguente: 15 e 22 marzo dalle 9 alle 12 presso la Casa sul Pozzo (in Corso Bergamo 69 a Lecco); il 29 marzo, il 5 e il 12 aprile da remoto sempre dalle 9 alle 12 e il 3 maggio l’ultimo incontro in presenza, di nuovo alla Casa sul Pozzo, allo stesso orario. E per la sola edizione lecchese l’opportunità è aperta anche agli studenti e ai neo-laureati in Scienze dell’educazione, Educatore professionale e Tecnico riabilitazione psichiatrica. Gli appuntamenti per il territorio del meratese invece sono previsti dalle 9 alle 12 nelle seguenti date: 17 e 24 marzo presso Cascina Maria (Via Cascina Maria 1 a Paderno d’Adda), il 29 marzo, il 5 e il 12 aprile da remoto e il 5 maggio a Cascina Maria.

Le persone interessate a iscriversi o anche solo a ricevere ulteriori informazioni, possono contattare entro il 25 febbraio Silvia Guffanti del Consorzio Consolida ai seguenti recapiti: 0341.286419 – 345.2663851; risorseumane@consorzioconsolida.it.

Il percorso nel territorio del milanese è in via di definizione e si rivolgerà in particolare a educatori che lavorano o sono interessati al mondo delle comunità di accoglienza. Per informazioni è possibile contattare Paolo Tartaglione all’indirizzo e-mail paolo.tartaglione@arimo.org.