Green Game Lecco: parte il campionato delle scuole sul riciclo

In arrivo la 12^ edizione di Green Game

Il progetto offre alle scuole superiori un percorso educativo incentrato sulla sostenibilità, l’educazione civica, l’educazione ambientale e la raccolta differenziata

LECCO – Il Green Game è tornato, e con esso il campionato delle scuole sul riciclo. Questo progetto, promosso da Biorepack, Cial, Comieco, Coreve e Ricrea, invita gli studenti italiani a mettersi alla prova in un percorso educativo che abbraccia sostenibilità, educazione civica e raccolta differenziata.

Giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione, il Green Game si presenta come un’iniziativa didattica itinerante che coinvolge gli Istituti Secondari Superiori di II grado, offrendo un approccio divertente e interattivo per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della salvaguardia ambientale. Gli studenti sono pronti a scendere in campo e diventare protagonisti di un futuro più sostenibile.

“I Consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono entusiasti di annunciare l’avvio della nuova edizione del Green Game – hanno dichiarato congiuntamente – Negli ultimi anni, mentre la percentuale di raccolta differenziata continua a crescere e si allinea agli obiettivi dell’Agenda 2030, è diventato fondamentale promuovere una cultura del corretto riciclo dei rifiuti”.

Questa iniziativa parte dalle scuole e si diffonde tra le famiglie e la società civile. Il Green Game si è dimostrato uno strumento prezioso in questo processo, con il coinvolgimento di migliaia di studenti, insegnanti e famiglie che stanno trasformando la percezione dell’educazione ambientale.

La fase formativa è curata da Peaktime, l’agenzia produttrice del format. I formatori Alvin Crescini e Stefano Leva accompagnano gli studenti attraverso i concetti fondamentali della sostenibilità e della raccolta differenziata, offrendo un’esperienza di apprendimento dinamica e coinvolgente.

Alla fine della lezione, le classi testano le proprie conoscenze rispondendo a domande sui temi affrontati dai relatori. Questo approccio favorisce il lavoro di squadra, richiede un’attenzione particolare durante le lezioni e valuta la rapidità di risposta degli studenti.

Per la dodicesima edizione parteciperanno oltre 200 scuole, suddivise in due versioni: “Green Game digital“, destinata agli Istituti Secondari di II grado di tutta Italia, e “Green Game in presenza“, riservata a 50 scuole in Piemonte.

Il tour “digitale” avrà inizio lunedì 4 novembre: quale scuola si aggiudicherà il titolo di Campione d’Italia? I freschi vincitori dell’edizione 2023-2024 sono gli studenti della 2^A dell’IIS “Bernalda Ferrandina” di Ferrandina (MT).

Infine, il Green Game è un’iniziativa promossa dai Consorzi Nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi: Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni, è possibile visitare questo sito