Il ‘cantiere’ delle Lucie apre le porte: laboratori di restauro con ABIL

Gli artigiani dell’associazione mostrano come si restaurano le storiche imbarcazioni lariane

L’iniziativa dell’Associazione Barche in Legno e del Comune di Lecco

LECCO – E’ il simbolo per eccellenza del nostro lago, la Lucia, la tipica barca lariana è al centro di un’iniziativa a lei dedicata: le giornate di dimostrazione del restauro delle imbarcazioni storiche in legno, aperte a tutti gli interessati.

Le promuove il Comune di Lecco in collaborazione con l’Associazione Barche in Legno.

Un esperto maestro d’ascia illustrerà le attività svolte, con dimostrazioni tecniche di restauro delle imbarcazioni. Un’occasione per conoscere la tradizione dell’artigianato delle barche in legno del ramo di Lecco del Lario e apprezzare il lavoro di recupero, valorizzazione e rilancio di un patrimonio storico unico.

Gli appuntamenti di agosto sono per sabato 17, 24, e 31 dalle 9 alle 12; quelli di settembre il 7 e 14 allo stesso orario, tutti a Pescarenico nell’ex lavatoio, ora sede dell’A.B.I.L. Lecco.

Il laboratorio dove le “lucie” riprendono vita (in via del Barcaiolo), è un cantiere in fermento. Le tipiche imbarcazioni lariane, con il legno come unico elemento a comporre scafo e centine, i caratteristici archi che ne delineano il profilo, ritrovano l’antico splendore sotto le mani dei 18 soci A.B.I.L. che, per passione, dal 2012 ad oggi hanno recuperato 23 barche abbandonate

Per infomazioni:

Facebook AbilLecco

Cell. 3392945807 – 3397569344