Il Cinema a Lecco, nasce il “Movie tour” delle scene girate in città

Nutrito il gruppo di appassionati che ha dato vita al primo “Movie tour” nella città di Lecco

Grazie al lavoro dei ragazzi del FAI Giovani con l’apporto della Lecco Film Commission.

LECCO – Partenza per il giro breve all’interno della cittadina del lecchese per ripercorrere le tappe dei film e delle fiction girate in città.

Una novità per Lecco essere al centro degli obiettivi delle telecamere delle troupe cinematografiche, eppure sono già numerose le location scelte per film lungometraggi, fiction e videoclip nel territori del lecchese e anche nelle terre limitrofe (Lago di Como),

E così è nata l’idea di un “cine tour”, un giro turistico attraverso i luoghi dove sono state girate alcune scene, con il ricordo e gli appunti su quei momenti accostati ad informazioni sui luoghi e sui monumenti “toccati”.

Il primo gruppo turistico accompagnato dai ragazzi del Fai Giovani e dalla Lecco Film Commission, promotori dell’iniziativa.

Quindi si è partiti dal Vallo delle Mura dove sono state girate alcune scene relative al film cinese (il primo in Lombardia) “Love in Milan” con scene girate solo a Milano e Lecco. Poi la Piazza della Stazione, teatro del film del 1948 “Totà al Giro d’Italia” con la presenza di molti attori noti dell’epoca e Coppi e Bartali con i campioni del ciclismo di allora.

Poi alcuni aspetti del film del 1983 di Castellano e Pipolo, con protagonista Adriano Celentano e diversi momenti e angoli del centro città, fra cui la stazione e in Via Cavour, l’ex negozio di Abbigliamento “Reda” dove fu girata la scena dei manichini in fuga… Altra tappa in piazza Garibaldi, che fu teatro del film del 1967 LSD, film spy/psichedelico, con inseguimenti, omicidi e altro scimmiottando 007.

Poi il filone della ventina di film di Bollywood girati quasi tutti sul lungolago, dal monumento ai caduti alla passeggiata turistic, fino alle piazze Cermenati e XX Settembre. Location principale anche per le riprese del 2013 della fiction della Grande Famiglia, Con Sandrelli, Gassman, Valentina Cervi, Stefania Rocca e un altro numeroso gruppo di attori beniamini del pubblico.

Fino al Campanile di Lecco, utilizzao per un film indiano “Zoom” con riprese con il drone ad “acchiappare” i protagonisti sulla cima del campanile e panoramica sulla città, campanile che nel film viene affiancato fra le bellezze europee come il Campanile di Pisa e la Tour Eiffel… Fino a presentare un piccolo filmato sulle tracce di vecchi cinema di Lecco, ora scomparsi, Nuovo, Mignon, Europa, Marconi, Capitol… Sempre con le informazioni date dal gruppo del Fai Giovani.

Un modo nuovo per scoprire la città, così come si usa in tutti paesi del mondo dove sono stati girati i film più o meno importanti ma che hanno visto crescere le presenze turistiche. In attesa di altri film girati da noi con registi importanti e di sicuro successo.